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75歲鴻海集團創辦人郭台銘上月底被爆和51歲的謝姓女球友Annie互動熱絡，消息曝光當天，Annie火速搭機離開台灣，近日又悄悄回國，更和郭台銘相約見面。7月6日郭台銘遭直擊搭保母車出現在萬豪酒店附近，他下車散步似乎在等人，更拿起電話暢聊了20分鐘，隨後Annie就出現在附近，但看到狗仔採訪車後，不敢靠近郭董，在距離50公尺處就快速彈開撤離。據《壹蘋新聞網》報導，郭董6日搭乘保母車出沒在萬豪酒店附近，他過去也曾在此處接送過謝女。下車後，郭台銘走進附近公園散步，並和某人通話長達20分鐘。隨後，身穿迷你裙搭配Dior白色短袖T恤、頭戴高爾夫球帽還有口罩的Annie現身了，她在郭董附近距離約50公尺處來回走動、試探，不敢直接靠近。後來眼尖的Annie發現採訪車的存在，火速往反方向撤離，甚至小跑步進去附近的百貨公司掩人耳目。Annie之後又開始講電話，郭台銘此時也拿起手機，看起來是Annie打給他報信，隨後郭董也搭上保母車離開，兩人的深夜密會計畫在狗仔的監督下失敗。針對這起緋聞，郭台銘、曾馨瑩夫妻目前都未出面說明，郭董創立的永齡基金會更表示關於創辦人私生活方面不予回應。而這名女球友據說是職業小三，曾在新加坡舞廳上班，當時花名為「喬琪」。上月29日她與郭董的緋聞曝光後，火速搭機離台避風頭，外界本以為兩人已經斷連，想不到如今又被直擊想在公園悄悄見面，關係究竟是否為單純朋友，引人好奇。