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7/13連考兩天！8科考試日程表總整理

▲大考中心公布分科測驗7月13日、14日最新各科考試日程與進退場時間表。（圖／大考中心提供,ceec.edu.tw）

颱風影響！7/13新考程與試務時程

7/12開放看考場！交通住宿補助

▲分科測驗因颱風順延，看考場時間調整至7月12日下午4點至6點。圖為考生查看試場資料照。（圖／NOWNEWS資料照）

必帶vs禁帶！物品與證件檢查表

▲大考中心明列分科測驗「應試有效證件」，包含身分證、有照片健保卡、駕照及護照等正本，特別提醒「學生證」並不具備查驗效力。（圖／大考中心, ceec.edu.tw）

手機放置於臨時置物區前，必須完全關機（設定飛航模式或靜音模式仍屬違規）

▲分科測驗對應試文具有嚴格限制，簡章清晰規範作圖用的直尺、三角板與量角器等合格樣式，避免考生因刻度違規而遭到扣分。（圖／大考中心, ceec.edu.tw）

冷氣外套手錶！場內3大應考規定

避免扣分！進場與作答6大提醒

▲大考中心提供的「考生 6 大應考提醒」宣導圖卡，詳細列出有效證件、禁帶電子裝置、手機關機要求及作答規範。（圖／大考中心提供）

▲大考中心提供的「考前檢查暨應考注意事項」，考生考前一定要檢查清楚喔！（圖／大考中心提供）

受颱風巴威影響，大學招生委員會聯合會決議，將原定7月11日、12日舉行的分科測驗，順延至 7 月 13 日、14 日舉行！大學入學考試中心提醒，雖然考試日期順延，但考生已取得的應試號碼與考場地點均不變。看考場時間調整為 7 月 12 日下午 4 時至 6 時。《NOWNEWS今日新聞》為您整理最新的考程變動、補助申請、應考必帶清單與場內扣分紅線懶人包，助考生順利應試。分科測驗每節考試時間為 80 分鐘，考前 5 分鐘預備鈴響起即可入場，考生務必牢記最新的考試日程表，提早規劃考場交通：第一天（7/13）：物理、化學、數甲、生物。第二天（7/14）：歷史、地理、數乙、公民與社會。，相關大學招生試務作業時間亦配合順延：：順延至 7 月 13 日（一）、7 月 14 日（二）。：調整至 8 月 3 日。：8 月 3 日至 8 月 6 日。：延後至 8 月 5 日至 8 月 8 日。：延後至 8 月 17 日。：統一調整為 7 月 12 日（日）下午 16:00 至 18:00，無論實際應考日程為何，均須於此時段前往查看試場與座位。：若考生居住地於考試當日因颱風影響復原不及，導致在地縣市政府宣布停班停課，因而產生額外前往考場的交通費用或前一日住宿支出，考後可檢具單據向大考中心申請補助。）：國民身分證、有照片之健保卡、駕照、身心障礙證明、護照或居留證。（注意：學生證不屬於有效證件！）：2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水原子筆、修正帶、直尺、三角板、量角器、圓規。（：手機、智慧手錶／手環／眼鏡、藍牙耳機、計算機、參考書、計算紙。⚠️ 嚴正提醒：冷氣與薄外套：試場開放冷氣屬服務性質，若故障改開窗或電扇，不得要求加分或換試場。怕冷者可帶薄外套，但入場須配合檢查且面貌須能清晰辨識。：試場內不一定會準備時鐘！：因病需喝水服藥者，須持診斷證明向試務辦公室申請，入場時將水瓶與藥品交給監試人員，需要時再舉手請監試人員協助。1. 就座核對資訊：預備鈴響入場後，立即核對座位標示單上的姓名與應試號碼。2. 預備鈴響禁作答：開始鈴響前，嚴禁翻閱試題本、答題卷，亦不可簽名或畫記。3. 場內絕對禁食：試場內嚴禁飲食、喝水或嚼口香糖。4. 答題卷正楷簽名：開始鈴響後，確認資訊無誤，務必於「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。5. 畫記保持黑且清晰：劃卡要「粗」、「黑」、「清晰」，並將方格確實填滿。6. 結束鈴響畢停筆：結束鈴聲響畢，包含作答、擦拭、簽名等所有動作須立即停止，雙手離開桌面。