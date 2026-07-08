日本雙人開發團隊推出的獨立遊戲《Meccha Chameleon（超級變色龍）》，上市後掀起風潮，根據第三方機構Alinea Analytics統計，《超級變色龍》銷量預估約1260萬份，總營收高達5800萬美元（約新台幣18.6億元），直接超越不少3A大作！成為2026年上半年現象級遊戲。
3周賣出近1300萬套 營收飆18.6億元
第三方機構Alinea Analytics日前統計，《超級變色龍》在上市3周後，銷量就已經接近1300萬份，雖然該遊戲是在Steam平台販售，不過《超級變色龍》還是Steam、Xbox、PlayStation三大平台2026年總銷量最多的遊戲，直接超過《惡靈古堡9安魂曲》、《EA SPORTS FC 26》等知名大廠3A作品。
《超級變色龍》定價便宜，首發價格只要5美元（約新台幣160元），目前微幅調漲成6美元（約新台幣193元），上市3個月後的總營收高達5800萬美元（約新台幣18.6億元），成為今年Steam收入排名第18名的遊戲，現在銷量仍在持續累積當中，總營收只會更高。
遊戲簡單易上手 薄利多銷創高銷量
這款《超級變色龍》只由2人開發，玩法結合「塗鴉」和「躲貓貓」，可玩性相當高，不少人都是被朋友推坑一起玩，遊戲節奏快，也很適合遊戲實況主直播，讓更多玩家一起加入，遊戲價格只要136元，算是相當便宜，玩家可以輕鬆入手跟朋友同樂。
《超級變色龍》以低價、有趣玩法衝高總營收，採取搶先體驗模式，定價較高的卡牌遊戲續作《殺戮尖塔2》（Slay the Spire 2），雖然只有700萬份的銷量，但總營收卻來到1.4億美元（約新台幣45億元），是《超級變色龍》2倍以上。
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第三方機構Alinea Analytics日前統計，《超級變色龍》在上市3周後，銷量就已經接近1300萬份，雖然該遊戲是在Steam平台販售，不過《超級變色龍》還是Steam、Xbox、PlayStation三大平台2026年總銷量最多的遊戲，直接超過《惡靈古堡9安魂曲》、《EA SPORTS FC 26》等知名大廠3A作品。
《超級變色龍》定價便宜，首發價格只要5美元（約新台幣160元），目前微幅調漲成6美元（約新台幣193元），上市3個月後的總營收高達5800萬美元（約新台幣18.6億元），成為今年Steam收入排名第18名的遊戲，現在銷量仍在持續累積當中，總營收只會更高。
這款《超級變色龍》只由2人開發，玩法結合「塗鴉」和「躲貓貓」，可玩性相當高，不少人都是被朋友推坑一起玩，遊戲節奏快，也很適合遊戲實況主直播，讓更多玩家一起加入，遊戲價格只要136元，算是相當便宜，玩家可以輕鬆入手跟朋友同樂。
《超級變色龍》以低價、有趣玩法衝高總營收，採取搶先體驗模式，定價較高的卡牌遊戲續作《殺戮尖塔2》（Slay the Spire 2），雖然只有700萬份的銷量，但總營收卻來到1.4億美元（約新台幣45億元），是《超級變色龍》2倍以上。