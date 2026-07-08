我是廣告 請繼續往下閱讀

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，共1300噸流向泰山、福壽及福懋第一層下游，不僅中聯被重罰1.65億元，泰山、福壽、福懋等上市公司也挨罰。今（8）日在立法院財政委員會也引發立委關注，更質疑上市公司重訊發布慢了N拍，ESG評鑑淪為公司吹牛工具，對此，金管會主委彭金隆表示，公司被罰後就馬上發重訊，並強調ESG評鑑不是監理工具，不同機制搭配管理，有的是監理用，有的是促進發展。國民黨立委賴士葆指出，中聯被重罰1.65億元，泰山、福壽、福懋等也被罰，但4月就發現問題油，為何這些上市公司都沒有重訊，對此，證交所董事長林修銘表示，昨日已有發布重訊。賴士葆則認為重訊發布慢了N拍、好幾拍，而林修銘則表示，主要是昨日確定被罰才發重訊，但基本上可針對內控缺失再處理，證交所可以進行查核。賴士葆也質疑金管會ESG評鑑制度擺爛，已淪為公司吹牛工具。對此，金管會主委彭金隆則表示，上市櫃公司都很重視ESG評鑑，我們一定會在評鑑扣分，目前是1年公布1次。不過，賴士葆認為1年太長，這次問題油攸關食安，他朋友就買到問題油，ESG表現不好、擺爛的公司有沒有罰則？彭金隆回應，也不能這麼說，這是鼓勵做好的人，目前沒有罰則，這是不同機制搭配管理，不是只有一種樣態，有的是監理用，有的是促進發展，當然，在做ESG評鑑也會做考量，對於爆發問題油的公司，一定會扣分。