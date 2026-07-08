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國民黨「教文立委」萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋被爆霸凌、球版簽賭，歷經數月沉默終於道歉，但矢口未提退選一事，讓受害者難以接受。不過藍委陳雪生今（8）日認為，這都是陳年往事，人都會犯錯，改過就好了，「我們小時候沒有偷東西嗎？都有吧」，更預言佀廣洋會當選，「萬委員的票，可以選上3到4個議員」。佀廣洋霸凌傳聞在社群流傳近1年，從團隊否認、沉默到3日萬美玲被媒體堵到「臭臉拒回應」炎上，佀廣洋終於在6日發出書面聲明道歉，坦言年少不成熟，做錯的事情願意承認，向曾受傷的同學深深致歉，包括承認取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、從椅子上推倒亞斯伯格症同學、高中涉及簽賭等。不過他也否認成績不好要求重考、要警衛罰寫名字100遍、偷吃雞排、將同學手機泡水、開小帳謾罵高嘉瑜、恐嚇律師、加入黑道、販售大麻菸彈。佀廣洋發文後，批藍營支持者、地方里長留言力挺，萬美玲秘書鍾國明更說「選舉再提小孩子時候的事真的不厚道，為什麼沒選舉的時候都不講？有競爭人在幕後炒作！」。」藍委陳雪生今認為，佀廣洋不需要退選，這是陳年往事，人都會犯錯，「我們也會犯錯阿，我們小時候沒有去偷東西嗎，都有吧」。對於曾涉及球版簽賭，他也說「改過就好了阿，改過勸善，人總是要學好，不可能一直壞吧」；至於當事人不原諒，他也說「有道歉了阿，起碼道歉動作就好了」陳雪生也認為，霸凌對於選情不會有影響，「我覺得他會當選啊，萬委員的票可以選上3個到4個議員你沒聽過喔」，更說佀廣洋小朋友能改過就好了，「年輕人都會犯錯，我想你們也會犯錯吧，只是沒有被揭露」。