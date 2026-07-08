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▲蘇巧慧、沈伯洋。（圖／記者葉政勳攝）

中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標風暴全台蔓延，台北市長蔣萬安昨表示，台北市在第一時間已啟動通路稽查與預防性下架，並更將砲口對準中央，痛批中央食藥署早在6月底便接獲通報，但總統賴清德與行政院長卓榮泰卻神隱整整1週後才出面向全民說明，直言「有愧於民眾對政府的信任」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（8）日強調，此事中央地方協助缺一不可；民進黨新北市長參選人蘇巧慧也說，人民想看到的，是中央和地方各自負起責任，一起把事情做好。下一代人本交通促進會上午舉辦「交通改革，從頭開始。交通改善承諾書簽署記者會」，包含沈伯洋、蘇巧慧、桃園市長參選人黃世杰、宜蘭縣長參選人林國漳，以及下一代人本交通促進會理事長王晉謙與會。媒體於會後關切蔣萬安批評賴清德、卓榮泰「有愧民眾」一事，沈伯洋回應，這幾天他一直強調，整件事情，就是中央、地方協助缺一不可，中央在提供編號後，地方政府來做查核，大家能看到，高雄現在也是查到第三層、第四層，再回報之後，中央要再彙整相關資訊，「從頭到尾兩邊互相配合，才能知道到底有哪些家受到影響，一起來守護人民的食品上安全」；他呼籲，希望大家共同協力，中央、地方一起來保護，接下來，颱風有可能會來臨，也是中央地方大家一起協力合作，然後來保護人民的安全。蘇巧慧則說，這件事就是回到食安法各自的分工，從流向調查、源頭調查到產品下架，都應該做到確實，中央和地方都應該一起動起來，共同守護國人健康；他呼籲，人民想看到的，是中央和地方各自負起責任，一起把事情做好。