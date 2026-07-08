我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃8強賽即將迎來法國對決摩洛哥的焦點之戰，然而比賽尚未開踢，裁判團的人選名單卻已在法國國內引發軒然大波。據悉，本場比賽的主裁判將由阿根廷籍的法昆多·特略（Facundo Tello）擔任，且令人震驚的是，包含助理裁判、第四裁判以及VAR（影像輔助裁判）等整個裁判團隊，預計將全數由阿根廷人組成。對此，法國媒體與球迷不禁痛批：「國際足總（FIFA）實在太厚顏無恥了！」法國與摩洛哥在16強賽中，分別以1：0擊敗巴拉圭、3：0擊退加拿大，雙方順利挺進8強，這也是繼2022年卡達世界盃4強賽後，兩支球隊再度於淘汰賽狹路相逢。然而，這場宿命對決的焦點全被裁判陣容搶走。根據《Eurosport》報導，本場比賽不僅主裁判是阿根廷籍的特略，兩名助理裁判胡安·巴勃羅·貝拉蒂（Juan Pablo Belatti）與加布里埃爾·查德（Gabriel Chade）、第四裁判達里奧·埃雷拉（Dario Herrera），以及VAR擔當克里斯蒂安·納瓦羅（Cristian Navarro）皆為阿根廷籍。報導特別指出，這是本屆世界盃開賽以來，首次出現裁判團由「單一國籍」完全包辦的情況。這樣的安排讓法國媒體感到極度不安，法國媒體《RMC SPORT》直言：「這項人事安排極有可能引發巨大爭議。」法媒進一步分析，由於日前阿根廷對陣埃及的16強賽中，阿根廷球迷才剛對執法的法國籍主裁判弗朗索瓦·勒泰西耶（Francois Letexier）表達強烈不滿與批評，該場比賽也爆發了嚴重的VAR判罰爭議。如今FIFA卻在法國的關鍵賽事中，安排全阿根廷籍的裁判團，讓法國國內的擔憂情緒升到最高點。《RMC SPORT》在報導中毫不客氣地抨擊：「FIFA真的是太厚顏無恥了。特略主裁判將在另外4名阿根廷同胞（包含2名副審、第四裁判與VAR）的支援下執法這場比賽。」儘管引發國籍爭議，但特略本人的執法經歷確實相當豐富。自2012年以來，他已累積超過430場的執法經驗，並曾擔任2024年南美自由盃決賽的主裁判，履歷十分輝煌。不過《RMC SPORT》也特別點出：「這是特略職業生涯中，第一次負責執法法國國家隊的比賽。」