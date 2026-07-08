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39歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）持續在2026世界盃寫下傳奇，阿根廷在16強戰一度兩球落後，最終上演3比2逆轉擊敗埃及，成功挺進8強。不過比起一座又一座獎盃，梅西每次進球後總會雙手指向天空的慶祝動作，背後其實藏著一段長達20多年的思念，而那個他最想分享榮耀的人，就是已經離世的祖母。梅西曾多次透露，祖母西莉亞（Celia）是第一個相信自己足球天賦的人。小時候，正是祖母帶著年幼的他到俱樂部練球，甚至不斷向教練推薦這個害羞的小男孩，認為他將來一定會成為了不起的球員。當時許多人都沒注意到梅西的潛力，唯獨祖母始終相信他。而梅西11歲時祖母因病離世，沒能親眼看見他一步步站上世界足壇巔峰。祖母過世後，梅西便養成一個習慣，每當進球，就會抬頭望向天空、雙手指天，把這顆進球獻給最支持自己的祖母，希望她能在另一個世界看見。梅西曾受訪表示，如果祖母還在世，自己一定會想對她說：「謝謝妳一直相信我。」也因為有祖母一路鼓勵，他才能撐過兒時生長激素缺乏症、遠赴西班牙追夢，以及職業生涯無數低潮，最終成為世界足壇最偉大的球員之一。如今梅西已奪下世界盃冠軍、八座金球獎，並持續率領阿根廷挑戰衛冕。每一次抬頭望向天空的慶祝動作，不只是勝利的喜悅，更像是在告訴天堂的祖母：「我一直堅持到現在，而且，我做到了。」