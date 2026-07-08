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中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標風暴延燒，今（8）日在立法院財政委員會也引發立委關注，尤其電子發票及營業稅進銷明細等資料，能追蹤食品供應鏈流向追蹤。對此，財政部長莊翠雲表示，財政部與衛福部已有「食品雲」介接，每月18日會提供上下游的業者資料，讓衛福部進行溯源追蹤，當然，除了定期提供之外，也可以即時提供，財政部將主動聯繫衛福部是否需要進一步協助。國民黨立委林德福質詢時指出，電子發票及營業稅進銷明細等資料能追蹤食品供應鏈流向，希望財政部藉此全力協助衛福部釐清問題油品流向。財政部長莊翠雲表示，財政部與衛福部已有「食品雲」介接，每月18日會提供上下游的業者資料，讓衛福部可以進行溯源追蹤，包括進貨、銷出去的對象是誰都可以追蹤。莊翠雲也強調，食安是國民與政府都非常重視的議題，發票可以做上下游追蹤部分，除了定期提供給政府相關部門，也可以即時提供，財政部將主動聯繫衛福部，是否需要進一步協助。