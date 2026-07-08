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中聯油脂爆出提供給泰山企業、福壽實業及福懋油脂的大豆沙拉油中含有一級致癌物苯駢芘且超標4倍，1300公噸致癌油流入市面，國內多家知名品牌與餐飲業者中鏢。對此台北市長蔣萬安批評總統賴清德、行政院長卓榮泰有愧人民信任，卓榮泰今（8）日回應表示，沒有一個政府不會去積極處理，只要查到就會公布，只要有問題就下架。蔣萬安昨日表示，這一次全國性食安的問題，食藥署在6月底就已經接獲通報，總統賴清德、行政院長卓榮泰卻在時隔近1周才對民眾說明，這件事情有愧於民眾對於中央政府的信任，也有愧於民眾對於食安的期待跟信心以及相關的要求。卓榮泰說，最近幾天正積極的處理，而且接下來幾天颱風就要來了，預計會從東部、東北部可能會進來，會造成一些在防颱上的準備，希望地方政府要能夠專心做好防颱的準備。關於食安的問題，卓榮泰表示，昨天說過沒有一個政府不會去積極處理，只要查到就會來公布，只要有問題就下架。