我是廣告 請繼續往下閱讀

里長​試圖​​​​​​淡化簽賭！張育萌痛批：糟蹋台灣人智商

簡士強嗆網友「你女兒會當AV女優？」 再掀職業歧視爭議

佀廣洋假道歉？張育萌酸爆：大炎上了才流鱷魚眼淚

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前拍片鞠躬致歉，坦承相關校園霸凌、球板簽賭爭議，不過風波並未因此平息。桃園市豐林里里長簡士強公開發文力挺，甚至在留言區回嗆網友「你女兒會去當AV女優嗎？」再度引爆輿論。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌痛批，大炎上了才流鱷魚的眼淚，假裝道歉完，就一堆側翼保母團撲上來圍剿異己，這到底是哪門子的道歉啊？張育萌在臉書發文表示，佀廣洋才剛公開道歉不到24小時，國民黨地方人士便接連出面護航，尤其是里長簡士強，不僅替佀廣洋緩頰，更拿近期世界盃等話題類比，反問「誰沒有跟人打過賭」，試圖淡化球板簽賭爭議。他強調，佀廣洋自己承認的是非法簽賭，與一般朋友間的打賭根本是兩回事，兩者完全不能相提並論。張育萌指出，地下簽賭長年衍生暴力討債、黑道介入等社會問題，不僅造成無數家庭破碎，也讓台灣體育環境曾歷經黑暗歲月。他批評，若為了選舉而把非法簽賭說成只是「小奸小惡」，無異於淡化犯罪嚴重性，更是在糟蹋台灣人的智商，「這些血淚都還歷歷在目，台灣人沒那麼健忘好嗎？」除了簽賭言論外，張育萌也批評簡士強在留言區與網友互動時的發言。有網友詢問，「如果今天受霸凌的是您的兒女，不知您是否還能繼續挺下去？」沒想到簡士強竟回覆「你女兒會去當AV女優嗎？」引發外界譁然。張育萌質疑，國民黨確定要搞到這麼難看？為了瞎挺佀廣洋這種咖，只是要選個議員，要上升到職業歧視？只要看不下去對方職業，她小時候被霸凌就活該？他也提到，曾公開指控遭佀廣洋霸凌的AV女優齋齋，事後更直接致電簡士強詢問，「我是被佀廣洋霸凌的那個AV女優，請問怎麼了嗎？」據齋齋轉述，簡士強僅回應「沒什麼好回妳了吧」。張育萌也回顧，佀廣洋才剛在影片中90度鞠躬，向曾受自己傷害的同學致歉，如今支持者卻接連替其辯護、與網友爆發爭執，不禁狠酸：「荒謬到笑欸，這就是佀廣洋『深深致歉』的方式？」他進一步點名萬美玲及佀廣洋，是否認同簡士強的發言，如果不認同，就應公開切割、放生，「笑你們不敢啦」。此外，張育萌也提及萬美玲服務處秘書鍾國明曾表示，「到了選舉才提小時候的事並不厚道」，但他反駁，相關爆料早在今年3月佀廣洋登記初選時就已陸續出現，自己裝瞎，還怪別人不早點講？張育萌吐槽，大炎上了才流鱷魚的眼淚，假裝道歉完，就一堆側翼保母團撲上來圍剿異己，這到底是哪門子的道歉啊？