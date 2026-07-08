我是廣告 請繼續往下閱讀

分科測驗颱風攪局確定延期！下周一、二辦理考試

115年分科測驗因為巴威颱風影響，順延到下周一、二辦理考試

▲強颱巴威逼近引發分科測驗延期關注，大考中心今天上午公告表示，115年分科測驗因為巴威颱風影響，順延到下周一、二辦理考試。（圖／NOWNEWS資料照）

分科測驗延期「一堆考生炸鍋了」！考完出國爽玩破滅、慘賠機票錢

「我只能說神操作，我家庭旅遊直接泡湯，機票廉航不能退損失2萬多」

▲許多考生考完試的出國旅遊計劃、家庭旅遊被巴威颱風攪局，分科測驗延期導致機票需要改期或者認賠，大批考生苦不堪言。（圖/Threads）

大考中心會賠機票錢嗎？廉航幾乎認賠、大航空付錢改期

然而有考生詢問大考中心會不會賠機票錢？答案是不會

在法律上屬於不可歸責於主辦單位的「不可抗力因素」，而不是行政疏失。

購買的是廉航機票幾乎8成就要認賠，因為多數廉航並不能退票；如果你買的是大航空的機票，幾乎都可以改期，但要看艙等支付不同的手續費

▲如果考生購買的是大航空公司的機票，還有機會可以貼錢或免費改票，可以致電或聯絡客服中心盡快處理。（圖／記者邱曾其攝）

分科測驗確定延期，大考中心今（8）日公告，因為受到巴威颱風影響，115年分科測驗順延到下周一、二（13、14日），結果消息曝光後，引爆許多考生炸鍋傻眼，其原因就是現在正值暑假期間，許多家庭早就已經安排好家庭旅遊，家長趁小孩考完試後要出國旅遊，但如今卻遇到考試延期，改期事小，但出國機票非常有可能就此報銷，如果是全家族旅遊非常有可能慘賠萬元以上。大考中心今天上午公告表示，，首日上午考物理、化學，下午為數甲及生物；第二日上午考歷史、地理，下午考數乙、公民與社會。大考中心強調，本次僅考試日期順延，已經公布的應試號碼與考試地點皆不變動。不過消息曝光後，不少考生在社群平台「Threads」貼文指出、「誰來救救我......原本都已經安排考完試隔兩天才飛了，結果現在延到7月14日去，大考中心會賠機票錢嗎....？好無助，如果不能去要虧快一萬元。」貼文曝光後，吸引許多考生及家長表示，天災是屬於「不可抗力因素」，大考中心基於全體考生的人身安全和考試公平性做出的決策，不過大考中心公告中也有提到，如果考生受到巴威颱風影響復原影響，需要提早出門前往應試地點或前一日須在考場附近住宿的額外經費支出，可以考後檢據相關證明與單據，向大考中心基金會申請補助。如果你正好是那位本來考完試13日、14日要出國的考生，，建議直接打電話或者客服中心詢問清楚，目前距離下周一、二還有數天，建議及早處理。