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在美加墨世界盃中成功闖入8強的挪威國家隊，即將於當地時間7月11日（台灣時間12日）的8強賽中迎戰英格蘭。然而，大戰在即卻傳出陣中出現健康問題。根據挪威媒體《Dagbladet》報導，總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）坦言，受到頻繁移動等因素影響，隊內已有多名球員與職員出現身體不適的狀況。回顧挪威隊本屆的賽程，球隊的健康狀況似乎一直存在著零星的狀況，前鋒拉森（Jørgen Strand Larsen）在小組賽首戰前，曾因病缺席球隊訓練。總教練索爾巴肯本人在小組賽第三輪對陣法國賽後的記者會上，也曾被目擊劇烈咳嗽。後衛佩德森（Marcus Pedersen）在16強對陣巴西的關鍵戰役中，因身體不適而缺陣。談及佩德森在16強賽的狀況，58歲的主帥索爾巴肯表示：「他當時沒有發燒，也有參與訓練，但他自己覺得身體有點跟不上。比賽當天早上他跟球隊工作人員交談時看起來還沒有問題，但之後狀況就逐漸惡化了。」針對球隊內部的健康狀況，索爾巴肯進一步說明了可能的原因，並認為在大型賽事中出現這種情況在所難免。索爾巴肯解釋：「實際上只有拉森出現過發燒症狀。不過，球隊裡確實有幾個人反映有咳嗽和喉嚨不適的情況。這包含許多因素，像是空調，以及在舉辦城市之間不斷搭乘飛機移動等。我們整個團隊包含工作人員在內有超過50人，如果大家完全都沒有生病，那反而才是不正常的事情。」儘管球隊目前面臨些許健康問題的考驗，但《Dagbladet》也在報導中指出，挪威隊仍有足夠的時間來調整狀態。挪威全隊已於7日晚間順利抵達8強賽的舉辦城市邁阿密（Miami），而對陣英格蘭的比賽將在11日舉行。因此，索爾巴肯麾下的這支北歐勁旅，在迎戰強敵之前，仍擁有整整三天的完整時間可以好好休養與備戰。