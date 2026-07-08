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阿根廷在2026世界盃16強淘汰賽中以3:2逆轉淘汰埃及，讓球迷心情洗三溫暖，主將梅西在踢進關鍵一球後，興奮到「飛起來」歡呼，可見壓力不小，事後梅西也在IG發文，直呼這支隊伍絕對不會輕言放棄，「今天真的太瘋狂了！」梅西踢走埃及後在IG發文，「這支隊伍絕對不會輕言放棄。今天真是太瘋狂了……這群人太棒了！衝啊！」並附上球隊的大合照，立刻引來近700萬點讚、轉發，許多球迷都直喊，梅西真的是奇蹟的創造者，「你們太猛了」、「這是一場精彩的比賽」、「我們一直都相信！太棒了」。身為上一屆冠軍，阿根廷對上埃及也是一場硬仗，上半場失掉1球，下半場又被踢進第2球，在正規時間不到10分鐘、且落後2球的情況下，阿根廷羅米洛（Cristian Romero）、梅西（Lionel Messi）以及費南德茲（Enzo Fernandez）接連進球，讓阿根廷成功逆轉晉級。梅西的老婆安托內雅帶著3個兒子在VIP包廂觀賽，事後她也在IG發文，標記梅西，「已經沒有任何語言可以形容了！」可見這場戰役踢得相當不容易。就連梅西在進球之後，都激動得跳起來。