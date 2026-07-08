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2026年世界盃8強名單正式出爐，法國、摩洛哥、西班牙、比利時、挪威、英格蘭、阿根廷、瑞士成功殺進半準決賽，其中最大黑馬絕對是超級前鋒哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威，不只睽違28年重返世界盃16強，更以2：1爆冷踢走5屆冠軍巴西，隊史百年來首度挺進8強。談到挪威足足等了28年，哈蘭德更幽默喊冤：「我才25歲，所以這件事真的不能怪我啊！」一句話笑翻現場。今年是挪威自1998年以來首次晉級世界盃8強，教練索爾巴肯（Stale Solbakken）帶領國家隊一路寫下歷史，更巧的是，28年前他還是場上球員，親眼見證挪威擊敗巴西的奇蹟；28年後，他站上教練席，親手帶隊再次踢倒巴西。至於挪威上一次參加國際大型賽事，已經是2000年歐洲國家盃，當時賽事結束幾週後哈蘭德才出生，如今25歲的他，反而親自把國家隊帶到從未抵達過的世界盃8強。哈蘭德賽後難掩興奮表示：「我們今天的表現證明，挪威是一支非常出色的足球隊，而且我們其實是歐洲、甚至全世界最頂尖的球隊之一，因為我們一路走來所做到的一切真的非常了不起。」談到國家隊等了28年才重返世界盃，他突然話鋒一轉笑說：「確實等了很久，我也才25歲，所以這件事真的不能怪我，你可以怪我現在才來到這裡啦！」最後更感性表示：「這真的太不可思議了，我為我的國家感到驕傲，也為所有人感到驕傲。」世界排名第31的挪威，今年在16強碰上世界第6的「森巴軍團」巴西，賽前幾乎沒人看好，沒想到哈蘭德在比賽尾聲突然大爆發，短時間內連進2球，硬是把巴西逼到絕境，最終挪威以2：1爆冷贏球，不只粉碎巴西晉級美夢，更刷新隊史世界盃最佳成績，首度站上8強舞台。挪威過去只在1938年、1994年、1998年闖進世界盃決賽圈，最佳成績僅停在16強，1998年法國世界盃小組賽時，他們就曾以2：1爆冷擊敗當時如日中天的巴西；巧的是，28年後挪威再度碰上巴西，竟然又複製一模一樣的2：1比分，這次甚至直接在淘汰賽把拿過5屆冠軍的巴西送回家。