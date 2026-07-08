今年第9號颱風「巴威」（Bavi）持續增強，菲律賓國家氣象局（PAGASA）表示，巴威已於9日清晨正式進入菲律賓責任區（PAR），並命名為「Inday」。由於颱風持續維持超強颱風等級，當局已針對呂宋島北部多個地區發布一級風暴警報（Signal No. 1），並警告強風、豪雨及巨浪將陸續影響菲律賓北部及沿海地區。
根據菲律賓媒體《Philstar》報導，PAGASA於當地時間上午5時發布的最新預報，截至上午4時，巴威中心位於北呂宋東方約1405公里海面，以時速25公里向西移動。颱風中心附近最大持續風速達每小時185公里，瞬間最大陣風高達230公里，中心氣壓930百帕，七級風暴風半徑廣達900公里，仍維持超強颱風等級。
呂宋北部納入警戒 36小時內恐出現強風
目前菲律賓已對巴丹群島（Batanes）、卡加延省（Cagayan，包括巴布延群島）、阿帕堯省（Apayao），以及伊莎貝拉省（Isabela）、卡林加省（Kalinga）、奧羅拉省（Aurora）北部與卡坦端內斯省（Catanduanes）部分地區發布一級風暴警報，預估未來36小時內將出現每小時39至61公里強風，對生命財產造成輕微至中度威脅。
西南季風助長風雨 沿海恐掀4.5公尺巨浪
儘管颱風本體對菲律賓影響較小，但PAGASA指出，隨著巴威外圍環流與西南季風（Habagat）共同作用，菲律賓多地將出現強風至烈風等級陣風，尤其沿海及高地地區受影響最為明顯。9日影響範圍包括邦加錫南（Pangasinan）、巴丹群島及民答那峨島（Mindanao）大部分地區等；10日至11日，強風範圍更可能擴及菲律賓大部分地區。
海象方面，PAGASA預計9日將發布海上強風警報，呂宋島北部及東部、維薩亞斯群島部分海域恐出現最高4.5公尺巨浪。其中，伊莎貝拉省沿海、奧羅拉省北部、卡坦端內斯東岸及北薩馬省（Northern Samar）東岸海況最為惡劣，所有船隻航行均具有高度危險性，呼籲漁船及各類船舶暫停出海，已在海上的船隻則應盡快前往安全港口避風。
預計11日離開責任區 12日朝中國東部登陸
路徑預測方面，PAGASA表示，巴威未來24小時將持續向西移動，之後逐漸轉向西北，仍將在菲律賓海上行進，預估10日最接近呂宋島最北端，隨後朝日本南部及台灣北方海域前進，並預計11日離開菲律賓責任區，12日在中國東部沿岸登陸。
雖然預估巴威將於9日下午至晚間開始由超強颱風減弱為一般颱風，但整個預報期間仍將維持颱風強度。
菲律賓氣象局提醒，由於颱風外圍環流範圍廣大，即使位於預測路徑之外的地區，也可能受到豪雨及強風影響，颱風路徑仍可能隨後續發展有所調整，民眾應持續留意最新天氣資訊及官方警報。
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呂宋北部納入警戒 36小時內恐出現強風
目前菲律賓已對巴丹群島（Batanes）、卡加延省（Cagayan，包括巴布延群島）、阿帕堯省（Apayao），以及伊莎貝拉省（Isabela）、卡林加省（Kalinga）、奧羅拉省（Aurora）北部與卡坦端內斯省（Catanduanes）部分地區發布一級風暴警報，預估未來36小時內將出現每小時39至61公里強風，對生命財產造成輕微至中度威脅。
儘管颱風本體對菲律賓影響較小，但PAGASA指出，隨著巴威外圍環流與西南季風（Habagat）共同作用，菲律賓多地將出現強風至烈風等級陣風，尤其沿海及高地地區受影響最為明顯。9日影響範圍包括邦加錫南（Pangasinan）、巴丹群島及民答那峨島（Mindanao）大部分地區等；10日至11日，強風範圍更可能擴及菲律賓大部分地區。
海象方面，PAGASA預計9日將發布海上強風警報，呂宋島北部及東部、維薩亞斯群島部分海域恐出現最高4.5公尺巨浪。其中，伊莎貝拉省沿海、奧羅拉省北部、卡坦端內斯東岸及北薩馬省（Northern Samar）東岸海況最為惡劣，所有船隻航行均具有高度危險性，呼籲漁船及各類船舶暫停出海，已在海上的船隻則應盡快前往安全港口避風。
預計11日離開責任區 12日朝中國東部登陸
路徑預測方面，PAGASA表示，巴威未來24小時將持續向西移動，之後逐漸轉向西北，仍將在菲律賓海上行進，預估10日最接近呂宋島最北端，隨後朝日本南部及台灣北方海域前進，並預計11日離開菲律賓責任區，12日在中國東部沿岸登陸。
雖然預估巴威將於9日下午至晚間開始由超強颱風減弱為一般颱風，但整個預報期間仍將維持颱風強度。
菲律賓氣象局提醒，由於颱風外圍環流範圍廣大，即使位於預測路徑之外的地區，也可能受到豪雨及強風影響，颱風路徑仍可能隨後續發展有所調整，民眾應持續留意最新天氣資訊及官方警報。
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