我是廣告 請繼續往下閱讀

中聯致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安昨批評總統賴清德、行政院長卓榮泰有愧人民，卓榮泰今（8）日回擊，他們正積極處理，颱風就要來了，希望地方政府專心做好防颱準備。蔣萬安稍早回嗆，政府第一時間蓋牌，加工20%以下製品被質疑才轉彎全面下架，「我認為中央政府欠所有的民眾一個道歉」。蔣萬安今早主持巴威颱風第二次整備會議，針對中聯致癌油事件，他說涉及的層面之廣，不僅僅是有1,300公噸的相關的流向，以及有多少的民眾，甚至校園的孩童已經吃下肚子，所以看到中央食藥署昨天也依據食安法包括有惡意隱匿，甚至有明知問題的商品卻仍然販售的可能情形，所以重罰。蔣萬安說，他也要再次呼籲，包括檢調應該要即刻的來進行相關的查辦，同時也必須即刻做保全證據的動作，來盡快釐清相關的事實真相，給所有的民眾一個很清楚的交代。蔣萬安也直言，看到中央政府在第一時間對於下游業者是否公布選擇蓋牌，後來在各界的批評，他們才願意公布；同時，在第一時間對於可能問題的商品，也只選擇20% 以上的加工製品來進行下架，但對於 20% 以下的這些商品卻選擇任它持續在市面上，後來也是在各界的批評跟質疑之下才大轉彎說全面的下架，「我認為中央政府欠所有的民眾一個道歉」蔣萬安也呼籲，希望中央政府能夠針對包括跨縣市食安通報的平臺，能夠讓各地方政府很快速、即時的做勾稽查核，能夠以最快的速度進行相關預防性的下架。另一方面，也認為中央政府應該不只是針對這一次有出問題的源頭廠商進行相關的調查，而應該藉由這一次針對其他一切上游源頭的供應商來做全面的檢驗，到底是不是還有含這樣一級致癌物質存在，以及是否超標，才能夠安定民心。因為這件事情已經影響、影響到不只是民眾的生命健康安全、影響到民心，也影響到整體的產業經濟。