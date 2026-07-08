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強颱巴威來襲，針對北北基桃如何溝通停班課狀況，新北市長侯友宜今（8）日表示，北北基桃本就是共同生活圈，彼此會把災情、通報資訊及防颱相關聯繫，都會在這平台密切合作，不管要停班、停課，一定會事先做好整個聯繫跟準備。侯友宜指出，新北市從周一起就召開防颱的第一次整備會議，今天又開第二次整備會議，因為這一次強烈颱風巴威會帶來強風豪雨，尤其新北市的山區雨量是豪大雨的等級，市府必須要做好很多防災的準備，這幾天都不斷的在視察，像他昨天到塭仔圳，到大窠坑溪，都是看防災準備的情形。侯友宜表示，除了這些動員準備起來以外，最主要的，北北基桃本來就是一個共同生活圈，「在共同的生活圈，我們隨時會把災情以及通報資訊，以及防颱相關的聯繫上，都會在這平台密切的合作，不管要停班、停課，我們一定會事先做好整個聯繫跟準備」。侯友宜也指出，目前預估颱風影響，周五到周六都是強風豪雨的時間，希望所有的準備工作做好，從明天開始新北市也應該會將災害應變中心從二級升到一級，24小時全力備戰。