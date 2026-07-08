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▲梅西有3個寶貝兒子，其中二兒子馬迪奧（右2）最調皮。（圖／安東內拉IG@antonelaroccuzzo）

▲C羅（上）的大兒子迷你羅（下）則是梅西的粉絲。（圖／C羅 X@Cristiano）

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）和辣妻安東內拉·羅庫佐（Antonela Roccuzzo）育有3位寶貝兒子，其中二兒子馬迪奧（Mateo Messi）最調皮，經常跟爸爸和兄弟們唱反調。梅西曾說過，馬迪奧的偶像其實是C羅，過去還曾是皇馬的支持者，會在皇馬進球時歡呼，讓梅西也沒轍，無奈笑說「他就是這樣」。梅西的二兒子馬迪奧在2015年出生，個性調皮可愛，梅西曾形容他是家裡的「小惡魔」，經常和哥哥、弟弟唱反調，有次梅西帶著小孩去看他當時所屬球隊巴薩的比賽時，馬迪奧居然在敵隊進球時歡呼，讓梅西和一旁的好友蘇亞雷斯（Luis Suárez）當場傻眼。後來梅西在受訪時說到，馬迪奧在家也是如此，都會幫巴薩的敵人皇馬加油，而當時皇馬最著名的球星就是C羅，因此馬迪奧可說是C羅的支持者，梅西也無可奈何，只能苦笑說「他就是這樣」。而在C羅家中，狀況則反過來，C羅的大兒子「迷你羅」（Cristiano Ronaldo Jr.）反而是梅西的狂粉。C羅曾公開表示，迷你羅看了很多球星的影片，對梅西印象最深刻，在家也經常提到梅西。2015年C羅就特地帶著迷你羅去參加金球獎頒獎典禮，當時迷你羅見到梅西本人超驚訝，還沒禮貌地問C羅的媽媽「他（梅西）怎麼那麼矮？」C羅見狀則鼓勵兒子去跟偶像梅西打招呼，梅西也不介意小孩的童言童語，當場熱情回應，讓C羅的媽媽大讚他是個好人。