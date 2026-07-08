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道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平今（8）日面對克里夫蘭守護者隊，在首局首打席就毫不客氣地將球掃出中外野全壘打牆外，不僅為球隊先馳得點，更正式達成了大聯盟生涯「300轟」的傲人里程碑。擔任開路先鋒指定打擊（DH）的大谷翔平，在第一局面對守護者先發投手羅倫森（Michael Lorenzen）時，完美逮中了一顆紅中失投的伸卡球。大棒一揮，擊球初速高達112.2英哩、飛行距離409英呎、仰角19度的強平射砲，直接飛越中外野大牆，讓道奇主場瞬間陷入沸騰。這是大谷本季的第20發全壘打，也是他連續兩場比賽開轟。同時，這支全壘打也是他大聯盟生涯第31次、本季第7次敲出「首局首打席全壘打」，展現了身為核彈頭的極致破壞力。這發全壘打讓大谷翔平在大聯盟征戰的第9個球季，正式將生涯全壘打數推向「300轟」大關。更難能可貴的是，他僅用了以打者身分出賽的1102場比賽就達成此紀錄，成功超越了傳奇名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的1117場，躍升為大聯盟史上第5快達成300轟的重砲手。此外，大谷自2021年起，已經連續6個賽季至少敲出20支全壘打，穩定且驚人的長打產量令人咋舌。若將他過去在日職時期的48轟合併計算，大谷在美、日職棒的通算全壘打數已來到348轟，距離「350轟」的下一個偉大里程碑僅差2支。截至今日賽前，大谷翔平在打擊端的表現已經極度亮眼：83場出賽繳出打擊率2成94、19轟（賽中達20轟）、55分打點，整體攻擊指數（OPS）高達0.944。而在投手丘上，他本季先發14場，更繳出了8勝2敗、防禦率僅1.79的王牌級數據。