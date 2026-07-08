《攻殼機動隊》全面佔領大小螢幕！昨（7）日全新電視動畫《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》才開播，今（8）日《攻殼機動隊 2026》就登上全台大銀幕，以第一話、第二話搭配戲院限定30分鐘特別片段上映。作品日前在法國安錫國際動畫影展世界首映便獲外媒一致好評，更被盛讚是近年最好的《攻殼機動隊》改編作品，導演モコちゃん更親自掛保證，全片沒有使用任何生成式AI。
《攻殼機動隊》7/7登串流 導演來頭不簡單
《攻殼機動隊 2026》改編自士郎正宗同名經典漫畫，由《膽大黨》動畫公司 Science SARU 製作，導演モコちゃん是湯淺政明的徒弟，曾參與許多相關作品，被視為延續其創作體系的新生代動畫人。本作主打更貼近原作漫畫的風格，重新詮釋這部賽博龐克經典。
值得一提的是，《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》動畫版也於昨（7）日登上串流平台，由 Prime Video 搶先獨家播映，日本 Netflix、Disney+、Hulu、U-NEXT 等平台則自7月8日起陸續上架。搭配《攻殼機動隊 2026》今日上映，再度掀起新一波「攻殼熱」。
安錫世界首映獲好評 外媒讚新人、老粉都能看
《攻殼機動隊 2026》日前於法國安錫國際動畫影展舉行世界首映，獲得觀眾與影評高度肯定。《IGN》認為，無論是第一次接觸《攻殼機動隊》的新觀眾，或是熟悉系列作品的老粉絲，都能從本作獲得不同的觀影體驗，《Polygon》形容，本片不只是寫給原作漫畫的一封情書，更是一封獻給所有《攻殼機動隊》粉絲的情書。
《IXBT Games》直言，本作很可能是近30年來最出色的《攻殼機動隊》改編作品，《Anime News Network》則特別點名戲院限定30分鐘特別片段，認為內容完整記錄製作團隊的創作過程，展現他們對原作的尊重與熱愛。
導演強調手繪精神 沒有使用AI、設計量是一般動畫三倍
世界首映前，導演モコちゃん與製片崎田康平出席映前座談，分享本片幕後製作理念。團隊也透過拆解片頭動畫，向現場觀眾介紹日本傳統手繪動畫流程。導演表示「我們想強調的是，這是一部由人類手繪製作的動畫，目的是突顯故事中的人性。這部動畫雖然是科幻題材，但也蘊含著精神內涵，這意味著從頭到尾都必須有人類的參與。」
他也提到，片中雖然有使用部分3D技術，但主要是用於手繪難以呈現的動態鏡頭，並非取代手繪創作。為了完整呈現士郎正宗筆下龐大又細緻的世界觀，製作團隊透露，《攻殼機動隊 2026》的設計規模是一般電視動畫的三倍以上，光是主角草薙素子就有多達48套不同服裝。
モコちゃん表示，團隊始終遵循士郎正宗的創作理念，「世界不是為了表達而存在，而是一開始就存在著一個細緻的世界。」因此不只角色造型，連城市、招牌、背景細節都經過大量設計。他強調「所以請大家放心，這部動畫沒有使用任何生成式AI。」製片崎田康平也表示，動畫最大的魅力，就在於觀眾能感受到這是人親手畫出來的作品。
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《攻殼機動隊 2026》改編自士郎正宗同名經典漫畫，由《膽大黨》動畫公司 Science SARU 製作，導演モコちゃん是湯淺政明的徒弟，曾參與許多相關作品，被視為延續其創作體系的新生代動畫人。本作主打更貼近原作漫畫的風格，重新詮釋這部賽博龐克經典。
值得一提的是，《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》動畫版也於昨（7）日登上串流平台，由 Prime Video 搶先獨家播映，日本 Netflix、Disney+、Hulu、U-NEXT 等平台則自7月8日起陸續上架。搭配《攻殼機動隊 2026》今日上映，再度掀起新一波「攻殼熱」。
《攻殼機動隊 2026》日前於法國安錫國際動畫影展舉行世界首映，獲得觀眾與影評高度肯定。《IGN》認為，無論是第一次接觸《攻殼機動隊》的新觀眾，或是熟悉系列作品的老粉絲，都能從本作獲得不同的觀影體驗，《Polygon》形容，本片不只是寫給原作漫畫的一封情書，更是一封獻給所有《攻殼機動隊》粉絲的情書。
《IXBT Games》直言，本作很可能是近30年來最出色的《攻殼機動隊》改編作品，《Anime News Network》則特別點名戲院限定30分鐘特別片段，認為內容完整記錄製作團隊的創作過程，展現他們對原作的尊重與熱愛。
世界首映前，導演モコちゃん與製片崎田康平出席映前座談，分享本片幕後製作理念。團隊也透過拆解片頭動畫，向現場觀眾介紹日本傳統手繪動畫流程。導演表示「我們想強調的是，這是一部由人類手繪製作的動畫，目的是突顯故事中的人性。這部動畫雖然是科幻題材，但也蘊含著精神內涵，這意味著從頭到尾都必須有人類的參與。」
他也提到，片中雖然有使用部分3D技術，但主要是用於手繪難以呈現的動態鏡頭，並非取代手繪創作。為了完整呈現士郎正宗筆下龐大又細緻的世界觀，製作團隊透露，《攻殼機動隊 2026》的設計規模是一般電視動畫的三倍以上，光是主角草薙素子就有多達48套不同服裝。