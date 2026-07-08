2026年世界盃足球賽進入精彩刺激的8強賽，https://www.facebook.com/BNETaiwan/photos/萬代南夢宮娛樂繼 2020年推出的《隊長小翼 新秀崛起》後，正式宣布將在8月27日發售續作《隊長小翼2 世界群星》，今（8）日公開最新遊戲模式介紹宣傳影片，讓期待的玩家們先一窺遊戲玩法。
成為日本國家足球隊一員 和小翼挑戰世界舞台
《隊長小翼2 世界群星》包含以〈世青盃〉篇為基礎的「NEW STARS」劇情模式，並加入系列獨特的劇情發展。角色和參賽隊伍數量是前作的2倍以上，玩家可以透過自訂的玩家角色視角，體驗成為日本國家隊一員，和原作漫畫中的角色加深羈絆，學習他們的技巧後，與小翼及隊友們在世界舞台上留下自己的印記。
新增遊戲原創劇情 玩家可自訂外觀
在「LEGENDARY」、「ADVANCED」劇情模式中，可以看到原作漫畫中沒有的原創劇情，全新故事將由高橋陽一監修。另外，「RIVALS EPISODE」模式將帶來限定的支線故事，聚焦在來自世界各國，並為了達成更高成就而辛勤訓練的對手們。
玩家更可以透過「PLAYER EDIT」及「TEAM EDIT」的豐富功能發揮自己的創意，能自訂外觀、體型及招牌動作，打造屬於自己的超級球員，並與國家代表隊一同以世界冠軍為目標。也能在「PRACTICE」模式中訓練技巧，或在「REGULAR MATCH」中與來自全世界的玩家對戰。
《隊長小翼2 世界群星》相關資訊
售價：1590元～2490元
發售日：
PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S版：2026年8月27日
STEAM版：2026年8月28日
平台：PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／STEAM（Xbox Series X|S／STEAM版僅提供下載販售）
發行商：Bandai Namco Entertainment Asia Pte Ltd.
類型：足球對戰動作
遊戲字幕：繁體中文、簡體中文
遊玩人數：1～2人
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《隊長小翼2 世界群星》包含以〈世青盃〉篇為基礎的「NEW STARS」劇情模式，並加入系列獨特的劇情發展。角色和參賽隊伍數量是前作的2倍以上，玩家可以透過自訂的玩家角色視角，體驗成為日本國家隊一員，和原作漫畫中的角色加深羈絆，學習他們的技巧後，與小翼及隊友們在世界舞台上留下自己的印記。
在「LEGENDARY」、「ADVANCED」劇情模式中，可以看到原作漫畫中沒有的原創劇情，全新故事將由高橋陽一監修。另外，「RIVALS EPISODE」模式將帶來限定的支線故事，聚焦在來自世界各國，並為了達成更高成就而辛勤訓練的對手們。
玩家更可以透過「PLAYER EDIT」及「TEAM EDIT」的豐富功能發揮自己的創意，能自訂外觀、體型及招牌動作，打造屬於自己的超級球員，並與國家代表隊一同以世界冠軍為目標。也能在「PRACTICE」模式中訓練技巧，或在「REGULAR MATCH」中與來自全世界的玩家對戰。
售價：1590元～2490元
發售日：
PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S版：2026年8月27日
STEAM版：2026年8月28日
平台：PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／STEAM（Xbox Series X|S／STEAM版僅提供下載販售）
發行商：Bandai Namco Entertainment Asia Pte Ltd.
類型：足球對戰動作
遊戲字幕：繁體中文、簡體中文
遊玩人數：1～2人