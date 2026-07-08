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巴拉圭女議員歧視姆巴佩（Kylian Mbappe）風波持續延燒！2026年美加墨世界盃16強戰，法國靠姆巴佩踢進致勝十二碼，以1：0淘汰巴拉圭，沒想到賽後卻爆出場外爭議。巴拉圭女參議員阿馬里利亞（Celeste Amarilla）因不滿姆巴佩拒絕握手，在社群上發表涉及種族歧視的辱罵言論，事後不僅拒絕道歉，還嗆聲要把姆巴佩「關起來」。面對自家球星遭羞辱與威脅，法國足總也準備正式提告，讓這起事件從球場衝突升級為國際爭議。在歧視貼文引發全球關注與撻伐後，阿馬里利亞雖然刪除了該則動態，但她的態度卻依然傲慢且強硬。面對外界的批評，阿馬里利亞不僅毫無悔意，更公開承認自己的惡行：「是的，我對姆巴佩的貼文就是種族歧視。這很不幸，所以我刪了，但我絕不會道歉。」為了替自己的行為開脫，她竟將責任推卸給巴拉圭的時代背景，聲稱自己來自一個「毆打同性戀、把歧視黑人字眼當成家常便飯」的社會環境中。她甚至荒唐地表示自己「正在努力改變」，要求社會大眾對她的歧視言論「保持耐心」。除了拒絕認錯，阿馬里利亞甚至將砲口直接對準了受害者姆巴佩，發出令人匪夷所思的警告。她狂妄地表示：「我會勸他對巴拉圭人小心一點。我們曾經因為貪腐，把小羅納度（Ronaldinho）關進監獄，所以別低估我，我也能把你告上法庭。」回顧2020年，巴西傳奇球星小羅納度確實曾因持假護照入境巴拉圭而遭到當地警方逮捕入獄。阿馬里利亞將國家的司法事件當作個人恐嚇的籌碼，瞬間讓這起單純的體育衝突，上升至國際人權與外交爭議的層級。原本一場精彩的世足淘汰賽，如今焦點已完全被這位女議員的暴走言論所掩蓋。阿馬里利亞傲慢的最新聲明，不僅徹底惹怒了全球球迷，更引發了各大人權團體的強烈抗議，要求對其進行制裁。面對自家頭號球星遭到如此惡劣的辱罵與恐嚇，法國足球總會（FFF）也決定不再隱忍。據悉，法國足總目前正準備對阿馬里利亞正式提出刑事告訴，誓言要透過法律途徑為姆巴佩討回公道，並向全世界宣示足球場上對種族歧視「零容忍」的絕對立場。