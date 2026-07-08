我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的日籍二刀流球星大谷翔平，在台灣時間8日主場迎戰科羅拉多洛磯隊的比賽中，擔任先發第一棒指定打擊。他在首局首打席就開轟，敲出本季第20號全壘打，同時也是他大聯盟生涯的第300支全壘打，成為史上第170位、更是日本球員第一位達成此項偉大里程碑的選手。這發驚人的「低空飛彈」不僅讓日本轉播單位的球評看傻眼，連球評岩村明憲也忍不住在轉播台上大讚：「他根本是機器人！」面對曾在2022年於天使隊同隊過的前隊友、洛磯隊先發右投羅倫佐（Michael Lorenzen），大谷在球數2壞球沒有好球的情況下，鎖定了一顆時速93.3英里（約150.2公里）的伸卡球。這球被擊出時的初速高達112.2英里（約180.6公里），飛行距離來到409英尺（約124.7公尺），但驚人的是，它的擊球仰角只有極低的19度！這顆猶如雷射肩般的低空平飛球，就這樣直直飛進了中外野左側的觀眾席，全場道奇球迷瞬間陷入瘋狂。這發打破常規的全壘打，讓負責NHK轉播解說、曾在光芒隊等球隊效力的前大聯盟球員岩村明憲也感到不可思議。岩村在轉播中讚嘆道：「這種低彈道，換作是普通選手，絕對只是一支越過中外野手的二壘安打。謝謝大谷讓我們見識到了。」岩村分析大谷能一棒擊沉對手，是因為他在前一球的變速球中看得很清楚。在觀看重播畫面時，岩村依然難以置信地說：「真的看入迷了。那種角度通常很難變成全壘打，而且還是打向那個方向（中左外野），只能對他脫帽致敬了。」除了低仰角，這支全壘打的「擊球聲音」也在網路上引發熱烈討論。伴隨著超過180公里的擊球初速，一聲極其清脆響亮的擊球聲響徹了整座球場，連透過電視轉播都能聽得一清二楚。不僅日本國內轟動，這支全壘打也讓洛磯隊的轉播單位驚呼連連。在《Rockies.TV》的轉播中，實況員格德曼（Drew Goodman）冷靜地播報：「大谷把球深遠地打向中外野！這是他大聯盟生涯第300支全壘打。」而一旁的解說員、曾在日職西武獅隊效力過的史匹柏格斯（Ryan Spilborghs）則完全掩飾不住興奮之情，大聲讚嘆：「大家都知道，面對這種創造歷史的紀錄，對大谷來說根本花不了多少時間，他大概想早點完成吧。300轟……！！！他真的是棒球界的獨角獸，他所做的一切都讓人感覺在寫歷史。」史匹柏格斯更給出了極高的評價：「他真的完全是另一個等級。這球換作是普通人類打，頂多就是平飛球，但大谷不一樣。他根本是機器人，是專門為了棒球而被製造出來的。」