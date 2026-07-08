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▲年底選舉台中第一場藍白座談會，今天上午8點在大里區土地公廟口舉行。（圖／江和樹提供，2026.07.08）

藍白首場合體 江和樹拋「普發現金」試球

台中市年底九合一選舉藍白合作正式啟動，今（8）日上午首場座談會選在大里區舉行。民眾黨市議員江和樹在台上演說時，當著身旁國民黨台中市長參選人江啟臣的面喊話，指對手陣營主張若當選將普發現金，若江啟臣當選、市府財政有盈餘，「也來普發現金好不好？」江啟臣聞言笑著點頭，並舉起雙手大拇指比讚。自民眾黨台中市黨部主委陳清龍遞補不分區立委後，台中市民眾黨市議員僅剩江和樹一人。年底選戰首場藍白合座談會特別選在江和樹深耕多年的大里十九甲福德宮舉辦，特別的是，安排於上午8時舉行，雖是上班、上學時段，仍吸引近百位長輩到場參與。江啟臣致詞時先向支持者致歉，表示近期選務行程滿檔，每天從清晨6時一路跑到晚上10時30分以後，希望把握每一場與基層面對面的機會，傾聽地方聲音。除了江和樹與江啟臣，爭取連任的大里區國民黨市議員、市黨部主委蘇柏興，以及多位地方里長也到場力挺。江啟臣演說時強調，未來將把台中打造為國際級城市，在亞洲扮演更重要角色，讓外界提到台灣時不再只想到台北。輪到江和樹致詞時，他突然轉頭面向江啟臣，表示民進黨立委何欣純已喊出若當選將普發現金，未來如果江啟臣當選、市府財政有盈餘，不論金額多寡「也來普發現金好不好？」江啟臣隨即笑著點頭，並豎起雙手大拇指回應。台下支持者隨即高喊「老人福利啦！老人福利要加強」。江啟臣則回應，市民期待的福利政策一定會審慎規劃，以老人健保補助為例，好的政策與重大建設都會延續，未來若財政條件允許，也將持續檢討加碼，回應市民期待。