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颱風巴威恐襲台，預計10日風雨會最劇烈。對此，台北市長蔣萬安今（8）日提到，颱風假仍會依現行停班課標準判斷，並依過去經驗與基北北桃共同討論，綜合評估颱風動態、可能災情、風雨影響及各縣市不同區域狀況後再決定，且依慣例會在前一天晚上8點前與各縣市討論，而台北市過去通常以宣布整天為原則。針對民眾敲碗颱風假、以及基隆已調整放假標準，將累積雨量從350毫米大幅下修到200毫米一事，蔣萬安今受訪表示，目前就是依據現行停班課標準來做相關決定，也會依照過去經驗跟基北北桃共同討論。因為一切都要等到依據颱風屆時登陸可能造成的災情，才能做綜整評估跟判斷，這次強颱來襲，針對其他縣市不同區域可能造成的災情跟影響，各縣市也會交換意見、共同討論、綜整評估。對於7月10日風雨最劇、9日晚間是否可能宣布放半天或全天假？蔣萬安表示，根據過去慣例，會在前一天晚上8點前跟各縣市討論交換意見、綜整評估。宣布之後，基本上過去慣例，台北市一般仍會以整天為原則，除非有非常特殊的情況，但一切還是要看屆時整個颱風的動態，以及造成的風勢、雨勢情形，以及可能影響區域來做決定。