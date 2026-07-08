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NBA自由市場爆出震撼彈！根據ESPN知名記者沃納羅斯基與查拉尼亞（Shams Charania）的聯合報導，自由球員市場外線好手米德爾頓（Khris Middleton）已同意與華盛頓巫師隊簽下一份為期3年、價值1760萬美元的合約。而這筆簽約隨即被納入一項牽動全聯盟、涉及多達6支球隊的複雜大交易中。這次的超級六方交易案參與球隊包括：華盛頓巫師、達拉斯獨行俠、底特律活塞、曼菲斯灰熊、洛杉磯快艇以及密爾瓦基公鹿。現年34歲的米德爾頓上賽季在2月交易截止日前，才在涉及安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的重磅交易中被巫師送往獨行俠。不過，由於米德爾頓過去兩年效力巫師期間，其擁有的冠軍經驗與極佳的休息室核心凝聚力深受華府喜愛，雙方在自由市場開啟初期便表達了強烈的重聚意願。米德爾頓曾為密爾瓦基公鹿效力長達12年，期間3度入選全明星賽，並在2020-21賽季攜手安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）奪下總冠軍。上賽季他出賽63場，場均貢獻10.2分、3.7籃板和2.8助攻。值得一提的是，米德爾頓具備高達80場的季後賽經驗，且生涯季後賽場均20.6分、6.5籃板、4.8助攻的數據皆優於例行賽，是名副其實的「大賽型球員」。巫師上賽季先後交易來特雷·楊（Trae Young）與安東尼·戴維斯，展現圍繞年輕核心衝擊季後賽的決心。今年休賽季，巫師又大動作透過交易補進中鋒艾頓（Deandre Ayton）與迎回米德爾頓，老將經驗與板凳深度獲得全面升級。這樁極其複雜的六方交易案，除了米德爾頓的先簽後換外，還將多筆先前已達成的交易協議全數打包打包整合。以下為各隊在這場大交易中的人事變動：📍華盛頓巫師：得到： 米德爾頓、獨行俠2033年二輪籤。送出： 羅素（D'Angelo Russell）、2029年二輪籤、2032年二輪籤互換權、2033年二輪籤（皆送往灰熊）。📍達拉斯獨行俠：得到： 薩瑟（Marcus Sasser，自活塞）、阿爾達馬（Santi Aldama，自灰熊）、比貝羅維奇（Tarik Biberovic，自灰熊的選秀權）。送出： 米德爾頓、艾吉·強森（AJ Johnson）、2030年保護首輪籤、2029年二輪籤、2033年二輪籤。📍底特律活塞：得到： 普林斯（Taurean Prince，自公鹿）、蓋瑞·哈里斯（Gary Harris，自公鹿）、約翰·柯林斯（John Collins，自快艇）、灰熊的三個二輪籤（2029、2031、2032年）。送出： 勒維特（Caris LeVert）、兩個二輪籤（送往公鹿）、薩瑟（送往獨行俠）、史都華（Isaiah Stewart，送往灰熊）。📍曼菲斯灰熊：得到： 羅素、2029年二輪籤、2032年二輪籤互換權、2033年二輪籤（皆自巫師）；史都華（自活塞）、艾吉·強森（自獨行俠）、獨行俠2030年保護首輪籤及2029年二輪籤。送出： 阿爾達馬、比貝羅維奇（皆送往獨行俠）；三個二輪籤（送往活塞）。📍密爾瓦基公鹿：得到： 勒維特、活塞的兩個二輪籤、快艇的部分現金。送出： 普林斯、蓋瑞·哈里斯（皆送往活塞）。📍洛杉磯快艇：得到： 活塞2028年受保護的二輪籤。送出： 約翰·柯林斯（送往活塞）、部分現金（送往公鹿）。