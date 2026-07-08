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洛杉磯道奇日籍二刀流巨星大谷翔平敲出生涯第300轟，成為大聯盟史上首位達成此里程碑的日本球員後，MLB官方Instagram也特別製作專屬賀圖致敬。畫面中不僅有大谷手持球棒的英姿，背景更藏入富士山、傳統鳥居等濃厚日本元素，並以日文寫上「300本壘打」，讓大批球迷看了嗨翻，留言狂讚「亞洲人的驕傲」，再次見證大谷在全球棒球舞台上的超高人氣。比賽一開局，大谷翔平面對前天使隊時期的好戰友、洛磯隊先發投手羅倫森（Michael Lorenzen），在兩壞球沒有好球的絕對優勢下，完美逮中了一顆投在好球帶中間的伸卡球。大谷全力揮擊，這發全壘打的擊球初速高達驚人的112.2英哩（約180.6公里），飛行距離409英呎（約124.7公尺），並以19度的仰角直接飛越中左外野大牆，為道奇隊首開紀錄。這發本季第7次的首局首打席全壘打，也讓大谷正式解鎖大聯盟生涯300轟的偉大里程碑。大谷是MLB史上第170位達成300轟的球員，更是首位達陣的日本選手。值得一提的是，他僅用了1102場比賽就完成這項壯舉，速度之快高居大聯盟史上第5名。排在他前面的，僅有洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的955場、凱納（Ralph Kiner）的1087場、霍華德（Ryan Howard）的1093場，以及岡薩雷茲（Juan Gonzalez）的1096場。當大谷繞過四個壘包回到休息室時，總教練羅伯斯（Dave Roberts）立刻送上大大的擁抱，道奇隊友們也紛紛以熱烈的笑容迎接這位締造歷史的英雄。為了慶祝大谷翔平立下這座金字塔，MLB官方Instagram帳號特別發布了一張充滿濃濃「日本風」的專屬賀圖。圖片中，大谷手持球棒，背景則融合了日本最具代表性的富士山與傳統鳥居，並以日文寫上「300本壘打」。官方在貼文中驕傲地寫道：「大谷翔平選手是首位在日本出生，並於MLB達成300支全壘打的球員。」這篇充滿敬意的貼文一出，立刻引來全球大批球迷的熱烈迴響。留言區瞬間被各國語言的祝賀給淹沒：「恭喜！」、「真正的GOAT（史上最偉大）」、「這發全壘打跟這張平面設計都太棒了」、「大谷選手，恭喜達成300號全壘打，你絕對是我們日本人的驕傲」。