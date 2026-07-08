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▲黃世杰。（圖／記者葉政勳攝）

▲林國漳（左起）、黃世杰、蘇巧慧、沈柏洋出席「交通改革 從頭開始」跨縣市共同簽署記者會。（圖／記者葉政勳攝）

中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標風暴全台蔓延，桃園市府先前宣稱「均未使用問題批號食用油」，桃市府昨急轉彎改口稱「13校受影響」。對此，黃世杰今（8）日受訪時表示，「學校放暑假，市府不放暑假」，應趕快比照其他地方政府的做法，盡快地來完整地來調查，並且即時地來對所有的家長跟市民澄清、說明，才是負責做法。下一代人本交通促進會上午舉辦「交通改革，從頭開始。交通改善承諾書簽署記者會」，包含民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、黃世杰、宜蘭縣長參選人林國漳，以及下一代人本交通促進會理事長王晉謙與會。媒體詢問，致癌油全台蔓延，桃園目前有13個學校受到影響，市府處理方式，黃世杰表示，此事原委是，張善政市府在7月2日時，在臉書上以及新聞稿都說，桃園的業者經過清查，確認都沒有使用問題油，但過一兩天，這個新聞一直不斷地曝出，這個雙北、台中，都陸續清查出有這樣的狀況，因此他們感到非常疑惑，也感覺到，張市府清查方式，比較依賴平台的比對，沒有逐批號、逐校、逐業者去做仔細的清查。黃世杰呼籲張市府應正式面對此問題，沒想到他們卻進行「政治操作」，說他在替中央洗地，「我們看到問題、點出問題」；他向張市府喊話，遇到問題要實事求是，截至目前他們參加記者會前，張市府還是沒有透明、公開其調查的流程，向市民、家長說明影響範圍，「學校放暑假，市府不放暑假」，應趕快比照其他地方政府的做法，盡快地來完整地來調查，並且即時地來對所有的家長跟市民澄清、說明，才是負責做法。此外，黃世杰也透過聲明表示，張善政市府當時不正面回應，反而扣上政治操作、幫中央洗地的帽子，現在看來，真正被操作受損的，是家長最基本的知情權。他也對張善政市府提出質疑，如果前期已經查清楚，為什麼後來會出現13校受影響？這是食材平台資料不足？還是教育局一開始沒有逐批號、逐單據、逐校核對？黃世杰重申，中央當然要追源頭、查流向、依法究責；但市政府的責任，就是顧好桃園孩子的餐桌。中央追源頭、桃園顧餐桌，不是二選一，張善政市府不要再用政治標籤迴避家長疑問，桃園市民要的只是查得到、看得懂、問得到、吃得安心。