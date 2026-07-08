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▲巴威颱風暴風半徑今（8）日上午從350公里增長到380公里，但中心強度並未上升。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

巴威颱風暴風圈擴大 明天海陸警齊發

▲巴威颱風在周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

北台灣最先變天 周五、周六豪雨轟炸

▲周日颱風登陸中國後，台灣轉為南風環境，水氣仍多，下周一、下周二有不定時短暫雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）預估今（8）日晚上轉向朝台灣靠近，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，海上警報預估明（9）日中午左右發布，陸上警報明天深夜跟進，明晚開始桃園以北將率先出現雨勢，颱風暴風圈周五（7月10日）傍晚將接觸陸地，「周五晚上至周六白天（7月11日）」會是全台風雨最劇烈的時段。強烈颱風巴威，今（8）日上午8時，位置在鵝鑾鼻東南東方1490公里的海面上，以每小時21公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒60公尺（每小時216公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒75公尺（每小時270公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。黃恩鴻指出，今天上午巴威颱風的暴風圈擴大，強度不變，路徑將在今晚開始轉往西北西，明天朝西北前進，由於轉彎幅度不大，因此巴威颱風不會出現減速，大致上以每小時20公里左右的速度，通過北部海面的機率最高。黃恩鴻提及，巴威颱風暴風圈周五傍晚將接觸東半部陸地，屆時若與台灣地形產生交互作用，不排除更接近台灣；巴威颱風在接近路程中，會因環境變差漸弱，但仍將以「中颱上限至強颱下限」威脅台灣，氣象署預估明天中午左右發布海上颱風警報，明天深夜至後天清晨發布陸上颱風警報。黃恩鴻提醒，明天晚上巴威颱風的外圍環流，將率先替桃園以北、宜蘭帶來零星降雨，周五北台灣、東半部雨勢越來越明顯，中南部也將開始受到影響，預估周五晚上至周六白天，將是颱風影響最明顯的時段。巴威颱風警報發布期間，北部、宜蘭、中南部山區雨勢明顯，要嚴防豪雨威脅，特別是台中以北山區降雨最持續，有局部豪雨等級以上，其它地區也都有局部短暫陣雨或雷雨，中部、花蓮山區有局部大雨。周六晚間颱風逐漸遠離，雨勢慢慢會趨緩下來，周日（7月12日）颱風登陸中國後，台灣轉為南風環境，水氣仍多，依舊全台有雨；下周一、下周二（7月13日至7月14日）颱風遠離，太平洋高壓西伸，迎風面仍有不定時短暫雨，其它地區則以午後雷陣雨為主。