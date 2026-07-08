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天堂日輪、鮫鯊狂鱗限量開搶 熱門零件一次入手

▲BX-50 天堂日輪隨機強化組，每包可隨機獲得1款特殊配色陀螺，並有機會抽中稀有款「天堂環 0-80DS」。（圖／7-ELEVEN提供）

▲UX-15 鮫鯊狂鱗改造組，內含鮫鯊狂鱗、暴龍咆哮及惡魔勇氣J三款攻擊型陀螺，7月8日起限量開賣。（圖／7-ELEVEN提供）

今晚11點59分前完成付款 7月底開始取貨

▲7月8日上午11點起，uniopen PRIMA會員可登入OPENPOINT APP，點選指定預購商品並領券。（圖／7-ELEVEN提供）

玩家看法兩極 有人嫌門檻高、也有人認為是會員權益

《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）熱潮持續席捲全台，不少熱門商品一開賣就迅速售罄。7-ELEVEN今（8）日起推出 uniopen PRIMA 訂閱制會員專屬預購活動，限量販售「BX-50 天堂日輪隨機強化組」與「UX-15 鮫鯊狂鱗改造組」，提供會員優先收藏機會。不過，由於購買資格限定付費會員，也讓不少玩家在社群討論「想買陀螺還得先入會」，掀起兩極看法。此次限量預購商品包括售價350元的「BX-50 天堂日輪隨機強化組」以及795元的「UX-15 鮫鯊狂鱗改造組」。其中，「BX-50 天堂日輪隨機強化組」採盲盒形式販售，每包皆隨機封入6款特殊配色陀螺中的1款。此款最大亮點就是有機會抽中稀有款「天堂環 0-80DS」。這款防禦型陀螺透過刀刃中心連接金屬部件，提高剛性與重量平衡，搭配圓形刀刃及DS Bit，具備優異的衝擊分散能力，是不少玩家鎖定收藏的目標。另一款「UX-15 鮫鯊狂鱗改造組」則收錄三款攻擊型陀螺，包括「鮫鯊狂鱗 4-50UF」、「暴龍咆哮 1-70L」及「惡魔勇氣 J 3-60GF」。其中鮫鯊狂鱗採低重心設計，擅長由下往上的 Upper Attack；暴龍咆哮著重穩定撞擊性能；惡魔勇氣 J 則屬 CX 系列可拆組配置，可自由與其他零件搭配，提供玩家更多改裝玩法，一盒即可取得多款熱門實戰零件。7-ELEVEN表示，活動自7月8日上午11時起開放，uniopen PRIMA 會員可登入OPENPOINT APP，前往會員中心的 uniopen PRIMA 頁面領取指定商品預購券，再於7月8日晚間11時59分前至全台7-ELEVEN門市完成結帳付款，即完成預購。每位會員每款商品限購一組，數量有限，售完為止。預購商品預計自7月31日起陸續開放取貨，實際到貨時間仍依各門市作業與通知為準，民眾須依取貨期限完成領取。此次7-ELEVEN限定販售也在Threads掀起討論，認為是在萊爾富之後，超商搶佔戰鬥陀螺熱潮的第二波。由於uniopen PRIMA採付費訂閱制，年費為711元，許多玩家認為，若只是想購買熱門陀螺，還得先支付會員費才能取得預購資格，讓購買門檻提高。「買個陀螺還要先繳會員費711元」、「繳了會員還不一定買得到」、「PRIMA根本無法訂閱，還限會員」、「不想知道這個消息」、「差評，投萊爾富一票」等，認為熱門商品綁定付費會員，引發不少抱怨。不過，也有玩家認為，付費會員本來就享有專屬優惠與優先預購權益，會員限定販售並非少見做法，真正的問題仍在於熱門商品供貨有限，導致每逢新品上市便出現搶購潮。值得注意的是，7-ELEVEN表示 uniopen PRIMA 首波5萬名會員名額已額滿，即日起將不定期開放候補會員限量入會名額，成功訂閱後可參與會員限定活動及享有相關專屬權益。