中聯油品致癌物「苯駢芘」超標案持續擴大！衛福部接獲通報，連知名大廠「泰山調理油」也驗出苯駢芘超標，主管機關緊急要求預防性全面下架。面對市售食用油接連中鏢，民眾在廚房疑神疑鬼、深怕踩雷。「最強菜販」廖炯程直言，與其被動挨打，不如「自己的油自己炸」！只要挑對豬肉部位並掌握簡單兩步驟，就能輕鬆榨出安心又香噴噴的天然豬油。
🟡 首選豬板油！2步驟炸出純白香濃豬油
走進豬肉攤買油，千萬別只說「我要買豬油」。廖炯程提醒內行首選部位是內臟外圍的「豬板油」，白淨無雜質，出油率最高、油質最清澈香濃；若賣光則可選質地扎實的「豬背油」替代。在家煉油只需掌握簡單 2 大步驟：
步驟一（選部位與前處理）：指名買豬板油，並請老闆幫忙切小塊（能煸出金黃酥脆的豬油渣當零嘴）或直接用絞肉機絞碎（大幅增加受熱面積、極速出油）。
步驟二（低溫慢煸與過濾）：下鍋開小火慢慢煸，絕不能開大火以免焦黑發臭，逼出油脂後用細網過濾渣渣，就能快速獲得一罐純白如雪的完美豬油。
🟡 煉完怎麼保存？衛生局教放冷藏1個月
辛苦炸好的豬油該怎麼存才安全？嘉義市衛生局過去曾提醒，自製豬油沒有添加防腐劑，保存方式是一大學問：
容器挑選：應裝入「乾淨、乾燥且可密封的深色玻璃瓶」中。
存放環境：放置於陰涼避光處，或直接放入冷藏、冷凍庫保存。
取用重點：每次挖取時，務必使用乾淨無水的湯匙，避免任何水分混入導致整罐發霉。
保存期限：室溫存放建議於 2 週內食用完畢，放進冷藏則可保鮮約 1 個月。
🟡 豬油真的不好嗎？專家破解脂肪酸迷思
許多人擔心豬油膽固醇過高，但從烹調科學來看，豬油含有近 40% 單元不飽和脂肪酸，且富含飽和脂肪酸使油質極為穩定、發煙點高，非常適合台灣人高溫大火快炒。相較於部分高溫精煉、高 Omega-6 易致發炎的植物種籽油（如大豆油），天然豬油在高溫下反而不易氧化變質產生毒素。
減重醫師蕭捷健提醒，挑選油脂切忌「一瓶油打天下」，天然豬油耐高溫且無化學添加物，但飽和脂肪偏高，平時宜與橄欖油、苦茶油等果實油交替使用，才能兼顧食安與心血管健康。
嘉義市衛生局也說明，豬油含「單元不飽和脂肪酸」，油品穩定性高，無論涼拌或油炸皆適宜。不過，豬油的「飽和脂肪酸」高，吃多了會增加心血管疾病的風險，故民眾食用豬油時應適量。
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走進豬肉攤買油，千萬別只說「我要買豬油」。廖炯程提醒內行首選部位是內臟外圍的「豬板油」，白淨無雜質，出油率最高、油質最清澈香濃；若賣光則可選質地扎實的「豬背油」替代。在家煉油只需掌握簡單 2 大步驟：
步驟一（選部位與前處理）：指名買豬板油，並請老闆幫忙切小塊（能煸出金黃酥脆的豬油渣當零嘴）或直接用絞肉機絞碎（大幅增加受熱面積、極速出油）。
步驟二（低溫慢煸與過濾）：下鍋開小火慢慢煸，絕不能開大火以免焦黑發臭，逼出油脂後用細網過濾渣渣，就能快速獲得一罐純白如雪的完美豬油。
辛苦炸好的豬油該怎麼存才安全？嘉義市衛生局過去曾提醒，自製豬油沒有添加防腐劑，保存方式是一大學問：
容器挑選：應裝入「乾淨、乾燥且可密封的深色玻璃瓶」中。
存放環境：放置於陰涼避光處，或直接放入冷藏、冷凍庫保存。
取用重點：每次挖取時，務必使用乾淨無水的湯匙，避免任何水分混入導致整罐發霉。
保存期限：室溫存放建議於 2 週內食用完畢，放進冷藏則可保鮮約 1 個月。
許多人擔心豬油膽固醇過高，但從烹調科學來看，豬油含有近 40% 單元不飽和脂肪酸，且富含飽和脂肪酸使油質極為穩定、發煙點高，非常適合台灣人高溫大火快炒。相較於部分高溫精煉、高 Omega-6 易致發炎的植物種籽油（如大豆油），天然豬油在高溫下反而不易氧化變質產生毒素。
減重醫師蕭捷健提醒，挑選油脂切忌「一瓶油打天下」，天然豬油耐高溫且無化學添加物，但飽和脂肪偏高，平時宜與橄欖油、苦茶油等果實油交替使用，才能兼顧食安與心血管健康。
嘉義市衛生局也說明，豬油含「單元不飽和脂肪酸」，油品穩定性高，無論涼拌或油炸皆適宜。不過，豬油的「飽和脂肪酸」高，吃多了會增加心血管疾病的風險，故民眾食用豬油時應適量。