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少子女化成為國安危機，國防部被爆出，有單親爸爸被教召，但因直系血親遠在其他縣市無法幫忙照顧小孩，遭承辦單位說「自己想辦法」，引發爭議。國防部長顧立雄今（8）日證實，有看到相關個案，未來會檢討後備軍人免除教召認定標準的特殊事由。國防部全動署公布的「申辦免召相關規定」，在養育未成年子女或親屬的免召條件分為4類，包括「無直系血親尊親屬及配偶，而有未成年子女或弟妹須本人獨自養育」、「養育未滿2歲子女或2名以上未滿7歲子女」、「養育3名以上子女，且其中一名以上未滿7歲」、「子女未滿4歲須本人哺（集）乳」。不過有單親爸爸收到14天教召令，自己的小孩雖已2歲4個月，但因有「直系血親尊親屬」不服免召，然而該單親爸爸生活在高雄、但家人定居雲林，難以尋求後援。藍委黃建賓今關心此事，直呼現在的社會跟以前不一樣，可能有直系血親但不住同個地方，像他人在台北、媽媽在台東，這樣要怎麼請直系血親照顧，另外就算即便住附近，長輩也不一定要照顧小孩，現在社會風氣跟以前不一樣，部隊講3安，要讓部隊安全、軍人安家、軍眷安心，這不應只照顧現任官兵，後備軍人也應該要同樣對待。黃建賓說，如果他收到教召令，他也想要教召，但他是單親家庭，沒有辦法解決問題下，種種類似情況還是需要同理心處理。顧立雄說，現在有看到相關個案，其中《兵役法》第43條第8款，有一個「後備軍人跟普通兵免除教召勤務認定標準」，就是屬於特殊事由的部分，這個特殊事由會來檢討，個案部分甚至有說經國防部後備指揮部跟所屬地區指揮部認定，有無法接受召集的特殊情形，國防部會一方面檢視母法所授權的認定標準外，就個案狀況也會來做一些檢討。