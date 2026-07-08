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巴威颱風對台灣威脅加劇！根據中央氣象署8日早上最新預報資料，不僅暴風圈擴大，路徑也更往台灣北部近海調整，日本氣象廳路徑預報也呈現對台灣相當危險的路徑，由於石垣島等地也將受到颱風嚴重影響，氣象廳也發出重大警告。根據中央氣象署今早8時的最新資料顯示，巴威颱風中心位置在北緯 16.9 度，東經 134.1 度，以每小時20公里速度向西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒 75 公尺。值得注意的是，巴威颱風七級風平均暴風半徑擴大到380公里，十級風平均暴風半徑也擴大至180公里。在路徑預報上，氣象署路徑顯示，巴威颱風將以非常接近台灣東北部陸地的方向靠近台灣，放大路徑後可發現，氣象署預估巴威颱風在周六白天將從基隆至彭佳嶼中間穿越，符合狹義西北颱的定義。日本氣象廳在今早的路徑預報中，同樣顯示了巴威颱風的危險路徑，氣象廳預估，在周六（11日）早上九點，巴威颱風中心位置預計在與那國島上空附近，接著將朝向基隆近海前進，路徑與中央氣象署十分接近。由於巴威颱風將威脅沖繩地區，石垣島、西表島、與那國島首當其衝，根據NHK報導，日本氣象廳今日就率先發出警告，先島群島自10日起將出現強風，部分房屋可能因此倒塌，呼籲民眾於今日開始就應先做好防範措施。日本氣象廳預計沖繩縣風力將從9日起逐漸增強，先島群島風力將從10日起增強，最大風速將達到每秒40公尺，最大瞬時風速將達到每秒60公尺，風力之大可能導致一些房屋倒塌。沖繩縣預計將出現巨浪，並可能出現暴雨和風暴潮。