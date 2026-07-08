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國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入2026桃園市議員選舉後，接連遭爆出多起校園霸凌爭議，他在神隱多天後，於6日公開說明並道歉，也掀起一波「退選」聲浪，不過地方基層陸續發聲力挺，連國民黨立委陳雪生都跳出來護航。律師林智群不買單此說法，怒轟：「你才小時候偷東西，你自己壞，扯別人幹嘛？」林智群表示，就算是霸凌仔退選，那些藍色選票也不會流到民進黨候選人身上，那大家一直靠北他幹嘛？這個是原則問題，如果一個黨連霸凌仔都可以提名，那就代表了這個政黨的底線，就是沒有底線。林智群吐槽，國民黨是沒「良民」了嗎？一定要找傅崐萁、霸凌仔這種人出來選嗎？另外也看到了「里長」這種樁腳跟立法委員關係有多鐵，里長要人民投票給誰，其實不是為了人民，而是為了他自己。面對外界紛紛認為佀廣洋應該退選，陳雪生今（8）日則是護航稱「不需要吧」，還反質疑：「我們小時候沒有去偷東西嗎？都有吧！」同時也強調佀廣洋會當選，「萬委員的票可以選上3個到4個議員，你沒聽過啊？」面對這一番說法，林智群更是不客氣開嗆：「你才小時候偷東西，你自己壞，扯別人幹嘛？」痛批根本沒下限，不是霸凌就是簽賭或偷東西，國民黨根本就是蟑螂老鼠集散地嘛！