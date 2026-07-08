我是廣告 請繼續往下閱讀

面對巴威嚴陣以待 蔣萬安：做最壞打算

遭質疑沙包不夠用 蔣萬安：今送300包到內湖金龍里

巴威颱風來勢洶洶，預計10日風雨會最劇烈。由於內湖近期才因豪大雨而淹水行政院長卓榮泰不諱言自己是內湖受災戶，並點名北市府應落實防颱。對此，台北市長蔣萬安今（8）日提到，他這幾天不斷召開整備會議，並請副秘書長及研考會實地抽查各地整備情形，同時針對災後復原擬定SOP，做最壞打算、最萬全準備。蔣萬安今出席主持巴威颱風第二次整備會議。面對媒體追問是否覺得總統到行政院長都在針對台北市？他表示，對於這一次的強颱，北市府嚴陣以待，所以今天再次來到EOC，聽取目前最新的氣象預測以及颱風的動態。蔣萬安提到，氣象團隊預測這一次颱風，相當於2015年蘇迪勒颱風所造成的嚴重災情，蘇迪勒颱風造成3000多棵路樹倒塌。而這幾天不斷召集會議，包括日前也特別請副秘書長以及研考會實際到各個相關整備的地方去做抽查，這幾天進行了各項相關整備工作，也務必要確實落實到位。同時也即刻針對相關災後復原的工作跟計劃，擬定了相關的SOP，做最壞打算、做最萬全的準備，因為這一次可以說是超級強颱，可能要侵襲台灣北部地區，會根據目前最新的預測，針對可能淹水的地方，以及這一次帶來的強風豪雨，嚴陣以待。針對市議員參選人吳欣岱質疑內湖沙包恐不夠用的問題，蔣萬安指出，金龍里的沙包一開始先預置150包，這一次大家也看到超級強颱即將來臨，所以民眾索取一空，今8日會再送300包沙包到里內，希望利用最後這2天的時間，不只是政府各局處相關單位，也希望民眾在第一線先備妥好相關的防颱設備，大家共同來面對這一次的超級強颱。至於山坡地是否加強、以及淹水警戒區的評估？蔣萬安表示，大地處有回報，已經在這之前完成了全臺北市50處土石流、潛勢溪流，還有包括滯洪池整體的清疏工作，目前也針對全臺北市有12處可能造成邊坡、山坡地災情的地方，已經預置相關的搶災人力，以及相關的機具設備隨時待命。