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台灣證交所董事長林修銘今（8）日在立法院財政委員會證實，台股零股開盤將與整股大盤同步於9點開始，並將提前到今（2026）年底前上路。至於現行每5秒撮合一次，也打算縮短到1秒撮合，但考量券商作業，最快明年7月上路。目前台股零股開盤時間為上午9時10分，與整股9時開盤有所差異，加上零股交易需等到9時10分才進行首次撮合，而且每5秒撮合一次，也讓不少投資人抱怨存在價差、成交效率較低等問題，尤其近年AI熱潮帶動高價股飆漲，小資族透過零股投資愈來愈普遍，改革聲浪升高。民進黨立委郭國文今日就關注台股零股交易何時才能與整股同步在9點開盤？證交所董事長林修銘強調，今年底前就可以實施零股交易9點開盤。金管會主委彭金隆也表示，相關交易制度改變攸關相當多投資人，各環節會相當審慎，進度「能快不會慢」。此外，民進黨立委李坤城也詢問，零股撮合時間也不一致，何時可以改善？林修銘也證實，零股交易撮合5秒縮成1秒，預計明年7月上路。至於能否再提前，林修銘表示，重大制度實施穩定性非常重要，也要考量券商IT系統穩定問題，要配合券商改系統，時間上還要與券商討論。