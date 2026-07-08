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▲三星飆賺18倍股價竟暴跌！（圖／美聯社／達志影像）

三星電子上季獲利數字明明亮眼、營業利益年增高達18倍創新高，股價卻不漲反跌，7日收盤重挫6.9%，跌勢更一路延續到8日盤中再跌1.2%，令市場感到意外。分析師指出，這波暴跌不僅衝擊三星本身，更引爆全球人工智慧（AI）與晶片類股連鎖賣壓，同時也墊高台積電、艾司摩爾（ASML）下週財報公布時股價要能上漲的難度。事實上，三星電子上季獲利表現略優於華爾街分析師預期，然而問題出在，該公司股價過去一年來已狂飆382%，漲幅相當驚人。在如此高基期之下，即便財報「略優於」市場預期，反而給了投資人一個絕佳的「獲利了結」藉口，出現「利多出盡」的典型反應。Trade Nation分析師莫里森（David Morrison）指出，儘管三星電子上季營利大幅跳增，但投資人心中最大的疑慮，其實是擔心晶片與AI類股「未來可能難以維持這種銷售與利潤的高水準」，成長動能是否能延續，才是市場真正在意的關鍵。瑞穗證券分析師克萊恩（Jordan Klein）態度更加直接，他認為若綜合考量全球半導體產業現況與市場動能因素，其實可以說三星上季財報「不如預期」，且未來展望正在向下修正，「這就是我所說的動能反轉」，措辭相當犀利。在這樣的市場氛圍下，台積電與艾司摩爾（ASML）下週即將公布的第2季財報，股價要能上漲的門檻，也跟著大幅墊高。克萊恩直言，「台積電和ASML下週的門檻都很高，風險無疑是即便財報優於預期、甚至上修財測，股價卻依然可能下跌」，恐怕重演三星這次「賺更多卻跌更慘」的戲碼。根據目前排定的時程，台積電將於16日下午2時舉行第2季法人說明會，ASML則預計於台灣時間15日下午1時搶先公布第2季財報，屆時市場反應將是觀察AI晶片股後續走勢的重要指標，投資人不妨密切關注。