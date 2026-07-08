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蒙奇奇是什麼？是猴子嗎？Monchhichi為什麼紅？歷史介紹一覽

▲UNIQLO聯名Monchhichi也搶翻天，大人、小孩都喜歡。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

▲Lisa不只一次到日本狂買Monchhichi。（圖／翻攝自IG@ lalalalisa_m）

五桐號蒙奇奇聯名爆紅！

▲五桐號最新聯名蒙奇奇！開賣前已爆紅。（圖／翻攝自五桐號FB）

Monchhichi快閃店7/31開幕！台灣夜市、棒球款開搶

▲Monchhichi快閃店總算來台灣！7月31日中山站開幕。（圖／Monchhichi快閃店提供）

粉絲尖叫！BLACKPINK成員Lisa也搶買的蒙奇奇（Monchhichi，モンチッチ）要來台灣了，手搖飲料五桐號WooTEA，最新聯名預計7月16日開賣前已爆紅，小編光是在粉專上秀出毛絨絨的背影，秒吸近萬讚聲！而官方Monchhichi快閃店也確定7月31日在中山站光點台北開幕，開搶台灣夜市主題周邊商品、還有獨家棒球款。Monchhichi（モンチッチ）是日本公司Sekiguchi最早在1974年推出的經典療癒玩偶，誕生逾50周年。名字結合法文「Mon（我的）」＋英文「Monkey（猴子）」諧音，搭配日文「Chhichi（チチ）」象徵寶寶吸奶嘴聲音，組合成「Monchhichi我的寶貝」之意。台灣最多人叫他「蒙奇奇」，又稱「萌趣趣」、「夢奇奇」、「蒙芝芝」。Monchhichi有著天真無邪的大眼睛、毛絨絨的身體還有一條長長的尾巴，搭配塑膠材質的臉與四肢，右手總是拿著奶嘴還正好可以放進嘴裡吸吮的模樣，萌樣療癒眾人。許多人以為Monchhichi是猴子，是個美麗的錯誤，那到底蒙奇奇是什麼動物？其實Monchhichi可是代表幸福與幸運的可愛妖精喔。更自1985年後走出日本，便在全球知名度暴漲。近年因Y2K風潮崛起，不只UNIQLO早就推出一系列聯名UT服飾，還提供UTme!新貼圖可DIY客製T恤和托特包。Monchhichi的魅力之大，更吸引《櫻桃小丸子》、《海賊王》、《怪奇物語》都來合作；更因BLACKPINLK成員Lisa，到日本旅遊也搶買而全球爆紅。手搖飲料五桐號WooTEA在粉專上公開，今年夏天來了新的快樂小夥伴，只見小編光是秀出毛絨絨的背影，透露「誕生於1974年，手裡拿奶嘴、戴著圍兜兜，臉上有經典小雀斑」，秒吸近萬讚聲，未開賣已掀起熱論。五桐號小編更透露，新品口味是藍莓加上乳香濃郁的希臘優格；而聯名蒙奇奇除了限定紙杯身，還將會有一系列聯名商品，真的會原地瘋掉。預計7月16日開賣。而在韓國、泰國都掀起搶購熱潮的Monchhichi快閃店也要來台灣了！「Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026台灣快閃店」首度登台，預計7月31日至8月30日，於台北中山站羊空間限時登場。官方表示，將有台灣夜市美食、台灣景點等在地文化元素融入的Monchhichi周邊商品；還會推出台灣獨家限定棒球款Monchhichi玩偶。集結超過80款人氣玩偶，主打台灣限定、歐美復刻、首款「絨毛軟膠盲盒」。現場更打造多處主題拍照打卡點，及周末限定推出的Monchhichi玩偶見面會。7月31日開幕當天，還會邀請人氣啦啦隊女神峮峮擔任一日店長，並致贈Monchhichi專屬77號球衣，實在太可愛。請鎖定《NOWNEWS今日新聞》獲得第一手消息。