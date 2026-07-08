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▲防颱要提早準備！六項應該要立刻做的防颱措施一次收。（圖／取自消防神主牌﻿）

▲巴威颱風最新路徑以通過台灣北部近海機率較高，氣象署預估明天中午左右發布海上颱風警報，明天深夜發布陸上颱風警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）預估今（8）日開始北轉靠近台灣，氣象署預估周四中午發布海警，深夜發布陸上警報，預計周五晚間到周六上午風雨最大，巴威暴風半徑今（8）日上午達到380公里，雖近台會減弱，不過就算不登陸，全台也都有感風雨。消防粉專「消防神主牌」提醒，現在就要做好防颱準備，六大必做措施快檢查。把盆栽、晾衣架、遮雨棚、招牌、任何沒有固定的東西全部搬進室內或綁緊。颱風中這些都會變成高速飛行的危險物，打破玻璃是小事，打到人是大事。屋頂有任何鬆動的東西，今天就處理。清陽台、頂樓、住家周邊的排水孔和排水溝，把落葉、雜物、塑膠袋清乾淨。強降雨期間排水孔堵住，積水上升的速度比你想像的快很多。汽機車移到不會淹水的地方。這三年內有淹水記錄的地下停車場，現在就要把車移出來，不要等颱風警報發布才想到，那時候可能已經開始下雨了。這三年內有淹過水的地區，今天就把一樓的重要物品、家電、文件搬到高處，重要證件放進防水夾鏈袋。不要等警報發布才動。飲水至少備三天份，每人每天2公升，家裡幾個人就算幾個人的量。備好不用加熱的乾糧。手電筒確認有電，行動電源今天充滿。急救包確認藥品沒過期。確認災防警報功能開啟，颱風期間所有緊急通報都從這裡推送，不要把它關掉。粉專也提醒，雖然目前巴威颱風路徑還有變數，不過比起關注颱風路徑預測，預測再準確，那也只是預測，不是防颱準備。現在最重要的事，是今天下班趁風雨還沒大，趕快動起來。強烈颱風巴威，今（8）日上午8時，位置在鵝鑾鼻東南東方1490公里的海面上，以每小時21公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒60公尺（每小時216公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒75公尺（每小時270公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。氣象署預估明天中午左右發布海上颱風警報，明天深夜至後天清晨發布陸上颱風警報。