強烈颱風巴威（國際命名：Bavi）將迎來路徑轉折關鍵期，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威颱風歷經結構重整後，今（8）日晚上將會小角度往西北轉向，明（9）日朝西北向台灣靠近，今晚轉向的角度，將成為巴威颱風是否登陸台灣的關鍵，但無論如何，巴威颱風暴風圈的核心環流，都將掃過桃園以北、宜蘭等地，民眾務必提前做好防颱準備。
強烈颱風巴威，今（8）日上午11時，位置在鵝鑾鼻東南東方1490公里的海面上，以每小時21公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒60公尺（每小時216公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒75公尺（每小時270公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
巴威颱風今晚轉彎 一路飆車逼近台灣
黃恩鴻指出，巴威颱風今天白天主要還是往西前進的份量較多，預估今天晚上隨著太平洋高壓減弱，會開始轉向西北方，「太平洋高壓減弱越多，颱風中心就會距離台灣越遠」，因此今天晚上「巴威颱風轉彎角度有多大」會是關注重點。
黃恩鴻說明，氣象署目前預估巴威颱風中心通過北部近海機率最高，在這樣的路徑前提下，巴威颱風「轉彎的角度不會太大」，因此速度並不會有明顯放慢的趨勢，未來120小時，從颱風接近、侵襲、遠離，都是以約每小時20公里上下的速度前進。
巴威颱風仍不排除登陸 核心環流掃過北部
不過氣象署預報中心主任黃椿喜提到，如果巴威颱風轉彎角度太小，導致颱風中心在周六「登陸台灣」，巴威颱風就會因為受到地形影響，導致速度變慢，間接讓台灣各地受到的風雨影響拉長。
黃椿喜提醒，巴威颱風7級風暴風半徑達380公里，最強的10級風暴風半徑也有180公里，無論是否登陸台灣，風雨最強的核心環流，都將掃過北台灣，請民眾周五、周六一定要做好防颱準備，留意豪雨、強風的威脅。
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黃恩鴻指出，巴威颱風今天白天主要還是往西前進的份量較多，預估今天晚上隨著太平洋高壓減弱，會開始轉向西北方，「太平洋高壓減弱越多，颱風中心就會距離台灣越遠」，因此今天晚上「巴威颱風轉彎角度有多大」會是關注重點。
黃恩鴻說明，氣象署目前預估巴威颱風中心通過北部近海機率最高，在這樣的路徑前提下，巴威颱風「轉彎的角度不會太大」，因此速度並不會有明顯放慢的趨勢，未來120小時，從颱風接近、侵襲、遠離，都是以約每小時20公里上下的速度前進。
不過氣象署預報中心主任黃椿喜提到，如果巴威颱風轉彎角度太小，導致颱風中心在周六「登陸台灣」，巴威颱風就會因為受到地形影響，導致速度變慢，間接讓台灣各地受到的風雨影響拉長。
黃椿喜提醒，巴威颱風7級風暴風半徑達380公里，最強的10級風暴風半徑也有180公里，無論是否登陸台灣，風雨最強的核心環流，都將掃過北台灣，請民眾周五、周六一定要做好防颱準備，留意豪雨、強風的威脅。
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