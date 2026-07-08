備受魂系玩家喜愛的《艾爾登法環》，預計在8月28日於Nintendo Switch 2推出《艾爾登法環 褪色者版》，萬代南夢宮娛樂今（8）日公布特典版本內容，有興趣的玩家不要錯過了。

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預購NS2遊戲　加贈2種特典動作

萬代南夢宮娛樂表示，在Nintendo Switch 2版《艾爾登法環 褪色者版》中，將包含《艾爾登法環》遊戲本篇、大型資料片《黃金樹幽影》，以及「靈馬托雷特」的皮膚、全新防具等新增內容。另外，預購實體版遊戲片或數位版遊戲軟體的玩家，可以再獲得2種特典動作，新增內容也會在8月28日於PlayStation、Xbox、Steam販售。

▲《艾爾登法環 褪色者版》遊戲特典。（圖／萬代南夢宮娛樂提供）
▲《艾爾登法環 褪色者版》遊戲特典。（圖／萬代南夢宮娛樂提供）
《艾爾登法環》遊戲簡介

黑暗奇幻動作RPG《艾爾登法環》曾獲得了超過400次「年度遊戲大獎」提名，在全球已經累積破3,000萬套銷量，《艾爾登法環》的Nintendo Switch 2版本，將以《艾爾登法環 褪色者版》登場，讓任天堂的玩家們，也可以加入成為艾爾登之王的奇幻旅程。

玩家們可在《艾爾登法環》的開放世界中，迎接各種挑戰。玩家將可以步行或騎著忠心的靈馬托雷特，在這片廣大且無縫可見的交界地中，探索屬於自己的道路。在《艾爾登法環 褪色者版》中，也包含了大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》，有別於遊戲本篇的故事，玩家將再次展開充滿謎團與危機的全新冒險，踏上需要面對極具威脅性的頭目，並發掘全新裝備、能力、武器及盔甲的旅程。

《艾爾登法環 褪色者版》

發售日：2026年8月28日
定價：2390元
平台：Nintendo Switch 2
發行商：Bandai Namco Entertainment Asia Pte Ltd.
類型：動作RPG
遊戲字幕：繁體中文、簡體中文
遊玩人數：離線遊玩：1人／連線遊玩：1～6人

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...