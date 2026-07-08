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預購NS2遊戲 加贈2種特典動作

▲《艾爾登法環 褪色者版》遊戲特典。（圖／萬代南夢宮娛樂提供）

《艾爾登法環》遊戲簡介

《艾爾登法環 褪色者版》

備受魂系玩家喜愛的《艾爾登法環》，預計在8月28日於Nintendo Switch 2推出《艾爾登法環 褪色者版》，萬代南夢宮娛樂今（8）日公布特典版本內容，有興趣的玩家不要錯過了。萬代南夢宮娛樂表示，在Nintendo Switch 2版《艾爾登法環 褪色者版》中，將包含《艾爾登法環》遊戲本篇、大型資料片《黃金樹幽影》，以及「靈馬托雷特」的皮膚、全新防具等新增內容。另外，預購實體版遊戲片或數位版遊戲軟體的玩家，可以再獲得2種特典動作，新增內容也會在8月28日於PlayStation、Xbox、Steam販售。黑暗奇幻動作RPG《艾爾登法環》曾獲得了超過400次「年度遊戲大獎」提名，在全球已經累積破3,000萬套銷量，《艾爾登法環》的Nintendo Switch 2版本，將以《艾爾登法環 褪色者版》登場，讓任天堂的玩家們，也可以加入成為艾爾登之王的奇幻旅程。玩家們可在《艾爾登法環》的開放世界中，迎接各種挑戰。玩家將可以步行或騎著忠心的靈馬托雷特，在這片廣大且無縫可見的交界地中，探索屬於自己的道路。在《艾爾登法環 褪色者版》中，也包含了大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》，有別於遊戲本篇的故事，玩家將再次展開充滿謎團與危機的全新冒險，踏上需要面對極具威脅性的頭目，並發掘全新裝備、能力、武器及盔甲的旅程。2026年8月28日2390元Nintendo Switch 2Bandai Namco Entertainment Asia Pte Ltd.動作RPG繁體中文、簡體中文離線遊玩：1人／連線遊玩：1～6人