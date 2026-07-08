我是廣告 請繼續往下閱讀

姜至剛反應快速 台大醫院院長：政治人物須承擔民間意見

致癌油爭議延燒，行政院長卓榮泰6日在臉書上表示，請國人放心，政府一定秉持資訊公開、科學評估、依法處理的原則，該下架就下架、該究責就究責。在野黨要求行政單位負起責任，要求卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛下台。而從台大醫院借調的姜至剛，台大醫院院長余忠仁認為，當署長跟毒理所教授是不一樣的影響力，希望他能夠挺得過去。致癌油風波不斷，食藥署對於下架油品的範圍一改再改，引發在野黨質疑。而原先是台大醫院綜合診療部血液淨化科主任的姜至剛，借調至食藥署時，更被稱為是「三刀流署長」。不過，近日的食安風暴決策，在野喊話應下台負責。余忠仁今（8）日被問到對姜至剛的看法，他表示，姜至剛是非常好的同事，但在當署長的貢獻是對於全國的，與當毒理所教授是不一樣的影響力，對於願意從政的同仁，其實都非常支持。也因為姜至剛是從台大借調至食藥署，因此同樣是毒理所教授、腎臟科醫師「位置都還在。」余忠仁指出，畢竟台大在整體醫學院的訓練，就是希望畢業後進入社會，可發揮他最大的影響力，也不只是姜至剛，還有同為台大出身的部長石崇良，都非常支持他們。余忠仁說，姜至剛的反應是非常快速的，一部分基於事實、根據實際上的證據，但作為政務官，「我想姜署長還是必須承擔政治人物上，民間對他的一些意見」。余忠仁強調，還是希望他能挺得過去。