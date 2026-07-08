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▲林國漳（左起）、黃世杰、蘇巧慧、沈柏洋出席「交通改革 從頭開始」跨縣市共同簽署記者會。（圖／記者葉政勳攝）

▲黃世杰（左起）、蘇巧慧、沈柏洋、林國漳出席「交通改革 從頭開始」跨縣市共同簽署記者會。（圖／記者葉政勳攝）

▲林國漳、黃世杰、蘇巧慧、沈柏洋簽署白皮書。（圖／記者葉政勳攝）

下一代人本交通促進會今（8）日舉行「2026縣市首長候選人交通改善承諾白皮書」聯合簽署記者會，綠營北北桃宜四參選人到場力挺，共同具名《交通改善承諾書》，宣示上任後將以「以人為本」的視角，重新檢視地方的交通規劃與設計。此外，除了出席的四名參選人已簽署承諾書，民進黨苗栗縣長參選人陳品安、民進黨雲林縣長參選人劉建國、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也已簽署交通改善承諾書。下一代人本交通促進會上午舉行「2026縣市首長候選人交通改善承諾白皮書」聯合簽署記者會，包含民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、桃園市長參選人黃世杰、宜蘭縣長參選人林國漳，以及下一代人本交通促進會理事長王晉謙與會。王晉謙指出，2025年台灣仍有近3,000人死於道路交通事故，相當於每天奪走8條生命，「這不是天災，而是長久不合時宜政策累積下的人禍」；他說，白皮書奠基於零死亡願景（Vision Zero）—人類的生命與健康，不應成為道路交通系統的代價，並據此向各縣市參選人提出五項明確、可執行、可追蹤的政策訴求，公開接受市民與社會的持續監督。沈伯洋表示，人本所提的訴求，對他們來說很重要，台北市每年交通傷亡大概3萬多人，離願景還有一段距離，因此具體承諾包含標線清楚、讓通學路更安全等，他們都會盡力執行，讓行人安全，讓每個人安心上班、上學回家。蘇巧慧說，今日促進會所提出的白皮書中就有「建立實質通學區」的承諾，與他理念一致，未來會繼續加速推動學校周圍通學步道、交通環境的改善，讓孩童上學更安全、家長更安心；他提及，除了加速推動通學步道改善外，也要實踐「交通平權」，保障偏鄉學童、長輩的通勤權利，他要推動幸福巴士班次增加，並結合數位預約平台，落實點對點接送。黃世杰說，高度認同五大訴求，關於人行空間、通學安全、偏鄉交通平權等，都是對桃園非常重要，讓學童平安上下學，是每個家長願望，面對這樣的倡議及具體作法，他們認為是作為縣市首長很重要的責任，特別是，台北新北宜蘭桃園是同個共同圈，是值得當成共同議題、推動，希望未來能跨域打造更安全、安心、讓學童安心的就學環境。林國漳提到，上任後將重新盤點縣內道路，釐清危險路段與問題號誌並逐一改善，同時延伸學生通學步道；他也點出宜蘭交通建設匱乏的特殊處境，到了宜蘭若沒有自備汽車，幾乎很難到其他地方，並承諾於主要轉運站建置公共自行車（YouBike）系統。白皮書五大政策訴求包含，第一，實體保護人行道。2030年前完成建成區大於 12米道路之無人行道與標線型人行道全面盤點，並訂逐年轉型計畫，優先改善高人流、學校、醫療院所與大眾運輸站點周邊；轉型後須與車道實體區隔、寬度至少 1.5 公尺；第二，建立通學區，於各級學校四周150公尺劃設通學區並訂自治條例賦予執行依據，配套庇護島、校門口動線管理、道路瘦身與抬升行穿線，落實每一個孩子的上學路保障；第三，道路空間改善的確切時程與計畫：重新分配道路空間、翻轉以車為本的設計；推動現代圓環系統性改善高風險路口；從測速轉向環境改善，建立30公里速限的行人友善區（Zone 30／Woonerf）。第四，實踐交通平權，普查偏鄉學生通勤困境並訂改善方案，保障偏鄉兒少安全便捷的通勤權利；同步推動公車站電子紙（ePaper）到站顯示系統普及化，消弭數位資訊落差；第五，以人為本的軌道與大眾運輸整合：任何軌道建設須將站點 500公尺的最後一哩路接駁納入前置評估，並以公車優先策略提升大眾運輸的整體競爭力。