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針對黃世杰先生持續就問題油品事件指責桃園市政府，桃園市政府新聞處長羅楚東今（8）日回應指出，中央自事件爆發以來，都是分批公布問題油品流向，地方政府便依中央最新公布資料立即追查、下架、公布，桃園市政府始終站在第一線守護市民食安；反觀從SRF事件開始就展露洗地專長的黃世杰，這次食安事件也是一路把責任甩給地方，評論黃世杰幫中央洗地，完全名符其實，剛好而已。針對黃世杰質疑受影響學校名單未公開，羅楚東也表示，相關名單昨天就已完整公布於桃園市政府衛生局官網，早已是公開資訊，黃世杰為何要一直自證活在平行空間？整起食安事件的追查因中央分批公開問題油品批號與流向資料，導致地方政府必須依照中央一波一波公布的資訊進行滾動式追查。若中央能在第一時間提供完整批號、完整流向及完整下游清單，地方政府就能更快速攔截問題油品，也能讓家長更早安心。羅楚東說，明知中央資訊是分階段公布，卻還是把責任推給地方。食安事件需要中央與地方共同合作把關，黃世杰不如要求中央儘速公布完整流向，讓全台各縣市都能更快完成清查，這才是真正對全民負責的態度，也才能自清沒有在幫中央洗地。