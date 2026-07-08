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▲ 臺南市動物防疫保護處於5日接獲通報後即刻派員前往現場稽查，並於將現場犬隻全數捕捉安置送醫檢查。（圖／南市府提供）

▲ 動保處今天全數將犬隻帶回安置。（圖／南市府提供）

針對台南市議員質疑安南區一處外勞宿舍民宅後院疑似宰殺犬隻一案，臺南市動物防疫保護處於7月5日接獲通報後即刻派員前往現場稽查，並於將現場犬隻全數捕捉安置送醫檢查。動保處特別說明，經獸醫師詳細X光檢查，現場所有犬隻均無骨折情形，同時現場採集之2件可疑檢體，經初步判定並非犬隻組織，惟為求審慎確實，仍同步送請專業機關檢驗鑑定，全力追查釐清案情。動保處指出，7月5日接獲議員通報後立即於當日前往稽查，現場未發現宰殺或食用犬隻等具體事證。經查該處為6名菲律賓籍移工租居住所，現場食材以魚類及雞肉為主，並無犬隻遭宰殺之明確證據，已指派專責人員持續蒐證調查。動保處表示，稽查時發現屋外7隻犬隻，其中6隻疑有飼主卻未妥善管理，已通知飼主限期到案說明，並依法追究相關責任。動保處連日派員稽查、通知飼主限期到案說明，並於今日全數將犬隻帶回安置。其中5隻幼犬有3隻出現後肢無力症狀，經獸醫師X光檢查確認均無骨折情形，初步研判為病毒感染造成神經受損致後肢癱瘓，後續將持續治療與觀察。動保處進一步指出，現場另採集之2件可疑檢體，初步判定並非為犬隻組織，惟本於謹慎把關之立場，已同步送驗確認，待正式檢驗報告出爐後將對外說明。若後續檢驗結果確認涉及犬隻組織或查獲不法宰殺行為，仍將依《動物保護法》規定，對持有人處以最高新臺幣25萬元罰鍰；宰殺犬隻之行為人直接移送司法機關偵辦，最重可處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣最高200萬元罰金。動保處呼籲，尊重生命、愛護動物是現代社會的核心價值，絕不容許任何傷害毛孩之殘忍行為。市民朋友若發現任何疑似虐待、傷害或宰殺犬貓之違法情事，請視同重大案件立即向動保處通報，共同守護本市動物福祉，打造友善動物城市。