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基隆是否停班停課？謝國樑：基北北桃將共同討論

強颱巴威逼近台灣，中央氣象署預估最快週五將對台灣帶來明顯影響，北台灣更是首當其衝。由於基隆市今年5月才宣布調整豪雨停班停課標準，與「北北桃」脫鉤，此次是否同步停班停課備受關注。對此，基隆市長謝國樑今（8）日表示，市府目前已「如臨大敵、嚴陣以待」，並強調將與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政共同討論、共同決策。謝國樑提到，面對巴威颱風來襲，市府已連續3天召開防颱整備工作，全面盤點邊坡安全、抽水站運作及清淤情形，並要求工務處、環保局等單位加強各項防災措施，希望在風雨來臨前做好萬全準備。他指出，依照目前預估，風雨可能最快於明天傍晚開始增強，因此也提醒基隆市民提高警覺，提前完成防颱準備。針對外界高度關注的停班停課議題，謝國樑指出，市府仍將與台北市、新北市及桃園市保持密切聯繫，並與蔣萬安、侯友宜、張善政3位市長共同討論後再做決定。他直言，雖然基隆因山區、海岸地形特殊，有自身的停班停課判斷標準，但包括新北瑞芳、台北陽明山等地區，也有相似的地理條件，因此4市仍會共同交換意見、共同決策，盼兼顧市民安全與生活需求。謝國樑也提醒，市府已在各區公所備妥沙包、防水擋板等防災物資，民眾若有需求可就近申請使用，並建議提前準備飲用水、乾糧、手電筒等民生備用品，以防停電、停水等突發狀況。他最後呼籲，颱風期間若非必要，切勿外出或前往海邊觀浪，以免發生危險。市府將持續掌握颱風最新動態，並隨時因應各項變化，全力降低颱風對基隆造成的衝擊。