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中聯致癌油事件越燒越大，食藥署昨公布下游加工產品明細總計232項，藍委徐巧芯今（8）日關心此事，詢問國防部採購的致癌油量有多大。後次室次長李鳳翔表示，經過核對品項跟批號，有採購一項福壽香油104桶（每桶3公升），其中56桶被食用，由北部跟南部副供站進貨，總共有29個伙食團採購，其中北部有5個單位。中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總計約1300公噸問題油品流向泰山、福壽及福懋等3家業者，其中國防部福利事業管理處也中標，國軍2日要求副供中心下架及送驗、國軍各單位均已停止使用。藍委徐巧芯今關心此事，詢問國軍簽約品牌有幾種，掌握有含致癌油大概量多大？後次室次長李鳳翔說，副供站提供的油品有29項，經過核對品項跟批號，有其中一項福壽的香油，這個批號採購了104桶，現在全面回收，有56桶被食用，剩下48桶是新的。李鳳翔說，北部跟南部副供站有進油品，中部跟外離島都沒有，總共有29個伙食團採購。北部有5個單位有採購。顧立雄說，下架不只該批號，而是公告的6個有關廠商跟商品，不管同批號都下架，同時福利處也有退貨機制，官兵眷屬有去買都可以退貨；至於食藥署公布豆沙拉油含量20%以上的232項產品也須預防性下架，國防部官員說，目前沒有採購。