我是廣告 請繼續往下閱讀

▲儘管塔克的表現不如預期，但美媒《Dodgers Way》指出這還不是國聯西區最糟的合約。聖地牙哥教士隊的當家三壘手馬查多（Manny Machado）也被點名，認為其年薪與場上實際貢獻度的落差更為嚴重。（圖／美聯社／達志影像）

「薪水小偷」是你嗎？洛杉磯道奇外野手塔克（Kyle Tucker）本季陷入加盟後最大低潮，雖然身背4年2.4億美元天價合約，打擊產值卻遠低於外界期待，WAR值、長打率與整體攻擊指數（OPS）等多項數據都創下近年新低，也讓這筆重磅投資開始遭到放大檢視。不過美媒《Dodgers Way》仍毒舌指出，道奇或許還不用太絕望，因為放眼國聯西區，巨人迪佛斯（Rafael Devers）與教士馬查多（Manny Machado）的合約狀況可能更加「雷」。塔克本季的進階數據表現相當慘淡，目前的WAR值（勝場貢獻值）僅有1.0，這是他自2019年僅出賽22場的二年級賽季以來，所創下的最低數字。不僅如此，包含長打率（SLG）與整體攻擊指數（OPS）在內的多項關鍵打擊指標，也都跌至同一年以來的最低水準。對於一位簽下4年2.4億美元（約合新台幣78億元）天價合約的球星來說，這樣的表現顯然完全不符期待。這份原本被球團寄予厚望的重磅合約，如今卻成了球迷與媒體放大檢視的焦點。面對塔克的嚴厲評價，莫里斯在報導中直言不諱：「可以肯定的是，他的貢獻度已經大幅低於預期。道奇隊要正當化支付給他的這筆鉅額薪水，是一件非常困難的事。」不過，莫里斯話鋒一轉，將矛頭指向了國家聯盟西區（國聯西區）的另外兩名巨星：「然而，這還不是同分區裡最糟糕的合約。」報導中特別點名了舊金山巨人隊的內野手迪佛斯（Rafael Devers）以及聖地牙哥教士隊的三壘手馬查多（Manny Machado）。外界普遍認為，若單從「年俸與場上貢獻度的性價比」來看，這兩位球星的表現比塔克面臨著更嚴苛的考驗。