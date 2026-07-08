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阿根廷大戰埃及發生什麼事？FIFA社群遭飆髒話洗版

但是阿根廷在絕殺前第三球，禁區內也有犯規空間討論，但VAR卻沒有介入，讓許多球迷認為極其不合理

阿根廷進球為什麼不用看VAR？真實規則翻出

且VAR只能介入覆核的項目只有四項「進球是否有效（包含越位、犯規、球是否出界）」、「是否為12碼球」、「直接紅牌處分」、「認錯處分對象（裁判給錯牌）」。

就是團隊會在場外影像室默默檢視（Check）重大情況，在認為或發現有可能是明顯錯誤時，才會建議主裁判重新確認（ReView），當狀況還是無法釐清時，就會請主裁判親自到場邊螢幕看重播（OFR）

不只是主裁判單方面認定上沒有問題，還包括VAR進行「Check」的動作之後也認定沒問題

▲阿根廷對陣埃及賽事出現VAR判決爭議，引起球迷不滿。（圖／美聯社／達志影像）

阿根廷絕殺進球應該沒收？VAR專家認證：合理判決

阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）先碰到球，此時薩拉赫（Mohamed Salah）在發生肢體接觸前就已經喪失球權，VAR默默檢視之後認定不構成犯規，自然無須介入。

如果此時在傷停補時出現重大誤判，但你的挑戰次數已經用完，這時即便全球觀眾都看到是誤判，沒有VAR的介入反而會讓賽果有巨大的變化

世界盃16強賽最終階段，衛冕軍阿根廷對陣埃及上演「讓2追3」的史詩級賽事，然而該場比賽卻因為VAR（影像輔助裁判）的判決爭議，在賽後飽受球迷抨擊，FIFA的社群IG、Threads都被灌爆，不少球迷都認為埃及的第二顆進球遭到VAR沒收，但阿根廷絕殺埃及的第三顆進球卻沒有VAR介入，好奇原因到底為何。就有內行人表示：「VAR的規則是檢視Check再覆核Review好嗎？一堆一日球迷在那裡吵說阿根廷進球就不用看VAR，你當VAR是說看就看的嗎？」這場比賽在78分鐘以前，埃及完美壓制阿根廷的攻勢，以快速反攻取得2：0的領先，眼看氣勢一面倒向埃及，沒想到從79分鐘開始，比賽豬羊變色，先是梅西（Lionel Messi）在禁區外精準高吊傳中，羅梅羅（Cristian Romero）頭槌破網；接著梅西4分鐘後又起腳破門，比數突然追成2：2，最後傷停補時93分鐘費南德斯（Enzo Fernández）中路殺出頭槌拿下反超分，終場2：3阿根廷逆轉勝晉級8強。而該場比賽的最具爭議的地方，就是埃及在第58分鐘破門拿下第二分時，隨後VAR介入，認定進球之前阿提亞（Marwan Attia）踩到阿根廷後衛馬丁內斯（Lisandro Martínez）的腳，犯規在先，所以沒收進球；，在FIFA的社群包括IG、Threads留言「FXXK！FIFA」，也把阿根廷國家名稱改成「Argenfifa」來諷刺偏袒的情況。首先要先搞懂VAR的真實規則，它並不是像是羽球、網球是挑戰制度的東西，VAR的運作概念，是由場外影像室、透過多角度重播協助主裁判的判決團隊，設計是以「最小介入、最大效益」，只會在「明顯且清晰的錯誤」或者「嚴重漏判」時才會改判，然而VAR自有一套流程，VAR的首要步驟，，如果事實性的判決，像是越位、球出界這種，就可以依照VAR直接改判；但如果是犯規輕重程度、手球是否故意等這種需要價值判斷的東西，主裁判就必須走到OFR現場覆核這一步再行判決。阿根廷的這一顆絕殺第三分的進球，，並沒有請主裁判「ReView」甚至是「OFR」。然而這顆絕殺進球的判決，VAR沒有介入許多人認為不合理，知名裁判分析帳號「Archivo VAR」就出面解釋，關鍵在於有球迷也提議，既然這樣VAR幹嘛不改成「挑戰制度」？如果VAR改成挑戰制度，雖然是把主動權還給球隊，但這也表示越在比賽結束後段的誤判會導致賽果的改變，如果你有追世界盃，傷停補時的進球數相信大家都有目共睹，，甚至VAR挑戰制度也變成「惡意挑戰」、「破壞對手進攻節奏」的工具，恐怕也不是什麼好辦法。